Оши вышел на 7-е место в истории «Вашингтона» по голам в большинстве – 67 шайб
Ти Джей Оши забил 67-й гол в большинстве в составе «Вашингтона».
Нападающий реализовал численное преимущество «Кэпиталс» в матче НХЛ против «Рейнджерс».
Он повторил достижение Дэйва Кристиана (67 голов в большинстве) и вышел на седьмое место в истории клуба.
Шестое место занимает Майк Ридли (69), пятое – Дэйл Хантер (72), четвертое – Никлас Бэкстрем (83). В тройку лидеров входят Майк Гартнер (98), Петер Бондра (137) и Александр Овечкин (295).
Оши играет за «Вашингтон» с 2015 года.
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