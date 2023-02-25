Оши вышел на 7-е место в истории «Вашингтона» по голам в большинстве – 67 шайб

забил 67-й гол в большинстве в составе « ».

Нападающий реализовал численное преимущество «Кэпиталс» в матче против «Рейнджерс».

Он повторил достижение Дэйва Кристиана (67 голов в большинстве) и вышел на седьмое место в истории клуба.

Шестое место занимает Майк Ридли (69), пятое – (72), четвертое – Никлас Бэкстрем (83). В тройку лидеров входят Майк Гартнер (98), Петер Бондра (137) и (295).

Оши играет за «Вашингтон» с 2015 года.