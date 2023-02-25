Оши вышел на 7-е место в истории «Вашингтона» по голам в большинстве – 67 шайб

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Ти Джей Оши забил 67-й гол в большинстве в составе «Вашингтона».

Нападающий реализовал численное преимущество «Кэпиталс» в матче НХЛ против «Рейнджерс».

Он повторил достижение Дэйва Кристиана (67 голов в большинстве) и вышел на седьмое место в истории клуба.

Шестое место занимает Майк Ридли (69), пятое – Дэйл Хантер (72), четвертое – Никлас Бэкстрем (83). В тройку лидеров входят Майк Гартнер (98), Петер Бондра (137) и Александр Овечкин (295).

Оши играет за «Вашингтон» с 2015 года.

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2 комментария

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mc-manaman
если вдуматься, то у Ови, 295 шайб, 295 шайб. мощь😲✌️
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Дмитрий Афанасьев
Ну первых двух вряд ли подвинет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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