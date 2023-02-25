высказался касательно возможного участия России в Олимпиаде-2026.

– Вроде бы есть надежда, что Россию пустят на летнюю Олимпиаду-2024 в Париж. А доедет ли хоккейная сборная России до Милана-2026? И стоит ли выступать там без своего флага и гимна?

– Я надеюсь, что допустят наших спортсменов принимать участие в Олимпиаде. Потому что спортивная судьба очень коротка. У многих ребят этот олимпийский цикл будет единственным в карьере. У кого-то, может, будут два таких турнира. А ведь Олимпиада – лучшее спортивное мероприятие на этой планете. И важно, чтобы спорт был вне политики.

– сильнее на фоне других с игроками ? Или приехали бы звездные канадцы, и у нас не было бы шансов.

– На Олимпийских играх должны выступать сильнейшие, доступные в данный момент ребята. Нельзя говорить, кто лучше или хуже. Олимпиада нужна для того, чтобы в ней участвовали сильнейшие спортсмены. И это самое главное, – сказал экс-форвард сборной России.