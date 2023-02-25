Илья Ковальчук: «Олимпиада – лучшее спортивное мероприятие на планете. Важно, чтобы спорт был вне политики. Надеюсь, наших допустят»

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук НХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался касательно возможного участия России в Олимпиаде-2026.

– Вроде бы есть надежда, что Россию пустят на летнюю Олимпиаду-2024 в Париж. А доедет ли хоккейная сборная России до Милана-2026? И стоит ли выступать там без своего флага и гимна?

– Я надеюсь, что допустят наших спортсменов принимать участие в Олимпиаде. Потому что спортивная судьба очень коротка. У многих ребят этот олимпийский цикл будет единственным в карьере. У кого-то, может, будут два таких турнира. А ведь Олимпиада – лучшее спортивное мероприятие на этой планете. И важно, чтобы спорт был вне политики.

– Сборная России сильнее на фоне других с игроками НХЛ? Или приехали бы звездные канадцы, и у нас не было бы шансов.

– На Олимпийских играх должны выступать сильнейшие, доступные в данный момент ребята. Нельзя говорить, кто лучше или хуже. Олимпиада нужна для того, чтобы в ней участвовали сильнейшие спортсмены. И это самое главное, – сказал экс-форвард сборной России.

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2 комментария

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Donbass
Не допустят.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
сказал форвард Путин тим
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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