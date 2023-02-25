Ротенберг об ОИ-2018: «Нам помогали все, начиная с администрации президента и Минспорта. Мелочей в большой победе не бывает»

поделился воспоминаниями о подготовке к Олимпиаде-2018.

В финале турнира сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

Ротенберг был главой штаба команды во время ОИ-2018.

«У нас заранее прошли сборы в Корее. Мы спокойно все смогли решить. Например, обеспечили питание. У нас был Русский дом на побережье Японского моря, там был свой повар.

Ребята могли прямо по ходу турнира есть знакомую пищу – пельмени, стейки, русскую кухню. Все было организовано на высшем уровне. Не только подготовка к матчам или ОФП, но и еда – это важнейшая часть подготовки команды на любом турнире. Мелочей в большой победе не бывает. А нам помогали все, начиная с администрации президента и министерства спорта.

Вы думаете, это так просто? Попробуйте, например, найти и заказать в Корее много качественного мяса на базу. Как найти поставщиков, все доставить, приготовить. Это была целая история!» – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.