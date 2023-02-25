Ротенберг об ОИ-2018: «Нам помогали все, начиная с администрации президента и Минспорта. Мелочей в большой победе не бывает»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Путин Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Министерство спорта России Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о подготовке к Олимпиаде-2018.

В финале турнира сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3. 

Ротенберг был главой штаба команды во время ОИ-2018.

«У нас заранее прошли сборы в Корее. Мы спокойно все смогли решить. Например, обеспечили питание. У нас был Русский дом на побережье Японского моря, там был свой повар.

Ребята могли прямо по ходу турнира есть знакомую пищу – пельмени, стейки, русскую кухню. Все было организовано на высшем уровне. Не только подготовка к матчам или ОФП, но и еда – это важнейшая часть подготовки команды на любом турнире. Мелочей в большой победе не бывает. А нам помогали все, начиная с администрации президента и министерства спорта.

Вы думаете, это так просто? Попробуйте, например, найти и заказать в Корее много качественного мяса на базу. Как найти поставщиков, все доставить, приготовить. Это была целая история!» – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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9 комментариев

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rabbitd12345
Эта "большая победа" лишь подтверждает отсутствие действительно больших побед последние 15 лет.
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Кавабунга Шреддоголовый
НХЛ: всегда пожалуйста, обращайтесь
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kutavlik
Вот именно, если бы вам не помогала администрация президента, не видать бы никаких трофеев ни СКА, ни Зениту!!!! Даже с газпромовскими вливаниями...
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kutavlik
Пока администрация президента будет помогать спорту, спорта не будет!
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sava k
когда же ты заткнешься?
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Sobachkin
Всех слил
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vvl
Игра была супер-отстой! Действительно Россия вытащила джекпот, просто невероятно повезло.
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Назар Игорь
Помогали все, но без помощи президента мы бы заняли последнее место.
+2
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Unnamed80
Самую большую помощь оказала НХЛ, не пустившая на олимпиаду сильнейших игроков мира.
+14
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