У Самсонова 70 побед в 115 играх в НХЛ – 6-й результат за последние 40 лет

Теги рейтинги Торонто Крис Осгуд НХЛ Антти Ниеми Фредерик Андерсен Игорь Шестеркин Илья Самсонов Мэтт Мюррей Хоккей

Илья Самсонов одержал 70 побед в 115 матчах в НХЛ – 6-й результат за последние 40 лет.

Вратарь «Торонто» отразил все 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:0).

За последние 40 лет быстрее до этой отметки добрались 5 голкиперов – Крис Осгуд (101 матч), Боб Фрозе (109), Игорь Шестеркин (112), Мэтт Мюррей и Антти Ниеми (по 114).

Столько же матчей потребовалось Фредерику Андерсену (115).

Самсонов сделал 3-й шатаут в сезоне, став 2-й звездой матча с «Коламбусом». Он отбил все 30 бросков

1 комментарий

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Lawless666
Илья молодец, так держать.
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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