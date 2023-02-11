У Самсонова 70 побед в 115 играх в НХЛ – 6-й результат за последние 40 лет
Илья Самсонов одержал 70 побед в 115 матчах в НХЛ – 6-й результат за последние 40 лет.
Вратарь «Торонто» отразил все 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:0).
За последние 40 лет быстрее до этой отметки добрались 5 голкиперов – Крис Осгуд (101 матч), Боб Фрозе (109), Игорь Шестеркин (112), Мэтт Мюррей и Антти Ниеми (по 114).
Столько же матчей потребовалось Фредерику Андерсену (115).
Самсонов сделал 3-й шатаут в сезоне, став 2-й звездой матча с «Коламбусом». Он отбил все 30 бросков
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