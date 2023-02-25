Ничушкин сделал передачу в матче с «Виннипегом», набрав очки в 3-й игре подряд. У него 10+12 в сезоне

сделал передачу в матче с « », набрав очки в 3-й игре подряд.

Форвард « » ассистировал , открывшему счет на 19-й секунде матча регулярного чемпионата с «Джетс» (4:1).

В активе россиянина стало 22 (10+12) балла в 28 играх.

Сегодня Валерий (20:27, 2:59 – в большинстве, 3:38 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок.