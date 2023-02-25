Ничушкин сделал передачу в матче с «Виннипегом», набрав очки в 3-й игре подряд. У него 10+12 в сезоне

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Валерий Ничушкин сделал передачу в матче с «Виннипегом», набрав очки в 3-й игре подряд.

Форвард «Колорадо» ассистировал Нэтану Маккиннону, открывшему счет на 19-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1). 

В активе россиянина стало 22 (10+12) балла в 28 играх. 

Сегодня Валерий (20:27, 2:59 – в большинстве, 3:38 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок. 

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