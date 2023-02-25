Кудашов о противостоянии «Динамо» с «Торпедо: «Знаем их сильные стороны. Надеюсь, что узнаем и слабые. Будет интересная, равная борьба»

высказался в преддверии серии «Динамо» – «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

— Как вам «Торпедо» в роли соперника по первому раунду плей-офф?

— Они не случайно занимают высокое место. Сильная, мощная, быстрая команда. Немного нестандартная, но организация игры у них в полном порядке. Это очень сильный соперник.

— «Торпедо» планирует играть в атаке, не будет отходить от своей игры и не станет ставить автобус у своих ворот. Насколько это вам радостно или наоборот?

— Если бы в плей-офф выполнялось все, о чем говорят, то, наверное, могли бы об этом порассуждать.

— Насколько вам интересно противостоять в тренерской дуэли ?

— Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас постоянно выстреливает кто-то новый. Вообще хочу сказать, что у нас все тренеры хорошо работают. По турнирной таблице мы уже никуда не двигались, просто ждали своего соперника. Есть « », знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые. В сезоне сыграли 2-2. Будет интересная, равная борьба.

— Ларионов рассказывал про очень плотный график в сезоне с обилием перелетов. Насколько «Динамо» изнурено этим календарем?

— Я за большое количество игр. У нас в этом сезоне была серия из шести игр с перелетами и переездами. Также четыре серии из пяти игр. Не могу сказать, что мы измотаны. Единственное, хотелось бы, чтобы календарь равномернее встраивался.

— СКА закончил регулярный чемпионат вчера, у вас еще одна игра. Лучше, чтобы игр не было, или чем больше, тем лучше?

— Я думаю, что все уже наигрались. Перед плей-офф можно было бы уже и паузу сделать, – сказал главный тренер « ».