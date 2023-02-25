Кудашов о противостоянии «Динамо» с «Торпедо: «Знаем их сильные стороны. Надеюсь, что узнаем и слабые. Будет интересная, равная борьба»

Теги Торпедо Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался в преддверии серии «Динамо» – «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

— Как вам «Торпедо» в роли соперника по первому раунду плей-офф?

— Они не случайно занимают высокое место. Сильная, мощная, быстрая команда. Немного нестандартная, но организация игры у них в полном порядке. Это очень сильный соперник.

— «Торпедо» планирует играть в атаке, не будет отходить от своей игры и не станет ставить автобус у своих ворот. Насколько это вам радостно или наоборот?

— Если бы в плей-офф выполнялось все, о чем говорят, то, наверное, могли бы об этом порассуждать.

— Насколько вам интересно противостоять в тренерской дуэли Ларионову?

— Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас постоянно выстреливает кто-то новый. Вообще хочу сказать, что у нас все тренеры хорошо работают. По турнирной таблице мы уже никуда не двигались, просто ждали своего соперника. Есть «Торпедо», знаем сильные стороны, надеюсь, что узнаем и слабые. В сезоне сыграли 2-2. Будет интересная, равная борьба.

— Ларионов рассказывал про очень плотный график в сезоне с обилием перелетов. Насколько «Динамо» изнурено этим календарем?

— Я за большое количество игр. У нас в этом сезоне была серия из шести игр с перелетами и переездами. Также четыре серии из пяти игр. Не могу сказать, что мы измотаны. Единственное, хотелось бы, чтобы календарь равномернее встраивался. 

— СКА закончил регулярный чемпионат вчера, у вас еще одна игра. Лучше, чтобы игр не было, или чем больше, тем лучше?

— Я думаю, что все уже наигрались. Перед плей-офф можно было бы уже и паузу сделать, – сказал главный тренер «Динамо».

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8 комментариев

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369
Торпедо просто подарок для Динамо в плове. По стилю - лучшее из имеющихся вариантов. Но проблема в том, что возможная победа над Торпедо это потолок, это и есть КГ для сегодняшнего Динамо. И это неприятная для поклонников Динамо реальность(
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Кеша
Ответ Вольфсбург
Ты омским напоминай про 11-0, это как подзатыльник для школьника😂😂😂
Ах да ! Точно . Не подумал . Возьму на вооружение . Спасибо .
+1
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Вольфсбург
Ответ Кеша
Все время проваливаемся в третьем периоде . Особенно меня веселят болелы из Омска . У самих команда , которую не пинал только ленивый из года в год . Если привести статистику с Динамо , то смешно читать их набросы . Они с 2012 по 2016 не смогли выиграть ни одного матча в основное время .
Ты омским напоминай про 11-0, это как подзатыльник для школьника😂😂😂
+1
0
+1
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Кеша
Ответ Вольфсбург
Заметь таких игр большинство где нас дожимают, а не мы. А на петухов и с теплотрасс товарищей не обращай внимания, у нас таких бензоколонок нет и в ближайшем времени не будет. Кошелёк в лице ВТБ сильно прохудился, санкции от ЕС и США дали о себе знать. Так что иногда будем радоваться тому что есть.
Все время проваливаемся в третьем периоде . Особенно меня веселят болелы из Омска . У самих команда , которую не пинал только ленивый из года в год . Если привести статистику с Динамо , то смешно читать их набросы . Они с 2012 по 2016 не смогли выиграть ни одного матча в основное время .
+1
0
+1
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Вольфсбург
Ответ Кеша
Я тоже надеюсь , что не обосремся, Как в матче с ЦСКА ведя 3:1 по игре . За 3 секунды до конца . Стыдобища . Омская птицефабрика ржет , Газпром ржет . Конечно , плевать на этих прыщей , которые хоккей то увидели настоящий в начале 2000-х , но так играть нельзя .
Заметь таких игр большинство где нас дожимают, а не мы. А на петухов и с теплотрасс товарищей не обращай внимания, у нас таких бензоколонок нет и в ближайшем времени не будет. Кошелёк в лице ВТБ сильно прохудился, санкции от ЕС и США дали о себе знать. Так что иногда будем радоваться тому что есть.
+1
0
+1
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Вольфсбург
Ответ Матроскин52
И никаких шапкозакидательских настроений… серия будет хорошая, а победит сильнейший…
Взаимно. У нас прямолинейная команда, как называют её многие комментаторы системная. Уже видел игру в Москве с вами где мы вас перебросали по воротам в 1,5 раза больше, итог был в вашу пользу. У вашего тренерского штаба креатива побольше будет, схем, тактики. У нас тактика одна- навал на ворота и броски. От вратарей ваших многое будет зависеть. В размен Ларионов с Динамо не пойдёт, на то он и Профессор.
+1
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Кеша
Я тоже надеюсь , что не обосремся, Как в матче с ЦСКА ведя 3:1 по игре . За 3 секунды до конца . Стыдобища . Омская птицефабрика ржет , Газпром ржет . Конечно , плевать на этих прыщей , которые хоккей то увидели настоящий в начале 2000-х , но так играть нельзя .
+2
0
+2
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Матроскин52
И никаких шапкозакидательских настроений… серия будет хорошая, а победит сильнейший…
+3
0
+3
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