Кудашов о 4:1 с «Витязем»: «Динамо» забило хорошие голы, неплохо играло в обороне. Чем ближе плей-офф, тем важнее игра в защите»

оценил победу московского «Динамо» над « » (4:1).

— Поздравляю болельщиков «Динамо» с юбилеями: тысячная игра команды и пятисотый домашний матч в . Хорошая игра получилась. Естественно, как и в каждом матче, есть хорошее и плохое, но голы хорошие забили, в обороне неплохо играли.

— Такая победа добавила позитива в плане того, что сыграли один из лучших матчей в обороне?

— Чем ближе плей-офф, тем важнее игра в обороне. Она всегда выходит на первый план. Как говорится, сезон играет атака, а в плей-офф выигрывает оборона. Это важный момент, делали акцент на этом. Не всегда ответственно играли в последних матчах.

— Осталось два матча в регулярном чемпионате. Будете наигрывать состав, который был сегодня?

— Не могу ответить сейчас на этот вопрос. Есть микроповреждения у тех, кто не играл. Посмотрим. У нас не так много людей, кто не играл. Конечно, хотелось бы, чтобы были все заиграны до плей-офф и были в любой момент готовы вступить в игру. В то же время хочется, чтобы стабилизировался состав, у нас по ходу сезона большие ротации были, – сказал главный тренер « ».