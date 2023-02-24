ЦСКА сравнял счет за 3 секунды до конца 3-го периода и победил «Динамо» в овертайме

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Динамо Михаил Григоренко Владислав Каменев Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» в овертайме, сравняв счет за 3 секунды до конца 3-го периода.

Клуб одержал волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 35-й минуте игры команда тренера Сергея Федорова уступала со счетом 1:3.

ЦСКА сравнял счет благодаря голам Сергея Плотникова и Владислава Каменева.

На 52-й минуте «Динамо» снова вышло вперед. ЦСКА перевел игру в овертайм на 59:57 благодаря шайбе Михаила Григоренко

Решающий гол забил Каменев.

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15 комментариев

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Валерий Асанов
Ответ Валера Синюков
Не пропусти Волков вторую, дурацкую шайбу, всё сложилось бы по другому.
Заметил,коням постоянно везёт ..в который раз уже ..
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Vagner01
Ответ Валера Синюков
Скажите Волкову спасибо.
Спасибо бгг!
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Volzhanin - 34
Ответ Владимир Никаноров
В ПО Динамо Москва не очарует а скорей всего разочарует..
Если проиграем Нижнему Новгороду,то не сильно расстроюсь. Я был и в Ярославле,и в Нижнем Новгороде. Красивые старинные русские города. Вот сегодня команда меня привела в бешенство. Дубины стоеросовые! Отдали победный матч по сути. Это в духе наших.
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Валера Синюков
Ответ Vagner01
Красавцы! И потом на классе дожали!
Скажите Волкову спасибо.
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Валера Синюков
Ответ Валерий Асанов
Да чтож не везет то как....хитрое ЦСКА снова обьегорили динамиков ...
Не пропусти Волков вторую, дурацкую шайбу, всё сложилось бы по другому.
+1
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+1
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Vagner01
Красавцы! И потом на классе дожали!
+1
-3
-2
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*BG*
Ответ Владимир Никаноров
В ПО Динамо Москва не очарует а скорей всего разочарует..
Динамо должен пройти первый раунд. Есть все шансы. Дальше - СКА. Там сложно будет.
+1
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+1
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Валерий Асанов
Да чтож не везет то как....хитрое ЦСКА снова обьегорили динамиков ...
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Sergey allenov
Ответ Владимир Никаноров
В ПО Динамо Москва не очарует а скорей всего разочарует..
Полностью согласен
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-1
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Владимир Никаноров
В ПО Динамо Москва не очарует а скорей всего разочарует..
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-1
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Дмитрий9779
Добавили в движении и в третьем переиграли Динамо,мощно сыграли чивоуштут.
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*BG*
Из минусов - плохая игра в большинстве и в меньшинстве. Снова проспали первый период Но, проявили характер и вытащили игру. Сыграли неважно, но победили. Молодцы! Второе место в регулярке забрали. Готовимся к Северстали. В ПО лучше ставить Шарыча.
+1
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Вольфсбург
Пью сидя, эх Динамо моё Динамо!
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Юрий Васильчиков
Молодцы
+1
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Sergey allenov
Игра полный валидола. Опять немного недотягиваем, а какая была надежда. Опять не нужные удаления
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