ЦСКА сравнял счет за 3 секунды до конца 3-го периода и победил «Динамо» в овертайме
ЦСКА обыграл «Динамо» в овертайме, сравняв счет за 3 секунды до конца 3-го периода.
Клуб одержал волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 35-й минуте игры команда тренера Сергея Федорова уступала со счетом 1:3.
ЦСКА сравнял счет благодаря голам Сергея Плотникова и Владислава Каменева.
На 52-й минуте «Динамо» снова вышло вперед. ЦСКА перевел игру в овертайм на 59:57 благодаря шайбе Михаила Григоренко.
Решающий гол забил Каменев.
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