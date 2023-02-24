ЦСКА сравнял счет за 3 секунды до конца 3-го периода и победил «Динамо» в овертайме

обыграл « » в овертайме, сравняв счет за 3 секунды до конца 3-го периода.

Клуб одержал волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 35-й минуте игры команда тренера уступала со счетом 1:3.

ЦСКА сравнял счет благодаря голам Сергея Плотникова и .

На 52-й минуте «Динамо» снова вышло вперед. ЦСКА перевел игру в овертайм на 59:57 благодаря шайбе .

Решающий гол забил Каменев.