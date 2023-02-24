Пашков о СКА: «Не хватает опытных, кубковых бойцов. В решающих матчах плей-офф это может сказаться»

высказался о фаворитах Кубка Гагарина.

– После победы в регулярке СКА – главный фаворит плей-офф?

– При всем уважении к победе Санкт-Петербурга я бы так не говорил. Для меня главные фавориты плей-офф – те клубы, у которых есть победный кубковый опыт и, если хотите, матерый состав.

Судя по тому, что видим в новом году, на Востоке явный фаворит – « », где звездный, возрастной состав и опытнейший тренерский штаб. Теневым фаворитом этой конференции назвал бы «Металлург», несмотря на странные результаты последних месяцев, у этой команды есть потенциал.

Ну, а на Западе для меня главный фаворит – ЦСКА. Армейцы Москвы неровно провели регулярный чемпионат, но в ряде матчей был виден исключительный потенциал этой опытной и мастеровитой команды.

– В чем проблемы СКА?

– Санкт-Петербург играет более зрелищно, чем те же и «Ак Барс», но пока эта команда все-таки на стадии роста, на фоне многочисленной молодежи ей не хватает опытных, кубковых бойцов. Не на длинной дистанции, а именно в решающих матчах плей-офф это может сказаться, – сказал олимпийский чемпион.