«В мире сейчас 27 военных конфликтов по меньшей мере. Украинский кризис – всего один из них. Однако отстранены спортсмены всего 2 стран – России и Беларуси». Фетисов о политике МОК

считает, что нужен единый подход к военным конфликтам и спорту.

«Если в приняли решение, что спортсмены должны отстраняться от соревнований в случае проведения их странами военных операций, то давайте идти до конца. В мире сейчас по меньшей мере 27 военных конфликтов. Украинский кризис – всего один из них.

Однако отстранены спортсмены всего двух стран – России и Беларуси. Давайте тогда пойдем до конца: будем добиваться внесения в установочные документы спортивных федераций положений, когда в случае военных конфликтов страны спортсмены этих стран должны немедленно отстраняться от соревнований.

В том-то все и дело, что сейчас ничего такого нет. Не было исполкома МОК, где бы этот вопрос выносился хотя бы на обсуждение. Отстранение российских спортсменов – это не основанное ни на чем единоличное решение главы МОК и его аппарата.

И самое главное, нет никакого объяснения. Сплошные дешевые отговорки», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.