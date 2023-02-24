«В мире сейчас 27 военных конфликтов по меньшей мере. Украинский кризис – всего один из них. Однако отстранены спортсмены всего 2 стран – России и Беларуси». Фетисов о политике МОК
Вячеслав Фетисов считает, что нужен единый подход к военным конфликтам и спорту.
«Если в МОК приняли решение, что спортсмены должны отстраняться от соревнований в случае проведения их странами военных операций, то давайте идти до конца. В мире сейчас по меньшей мере 27 военных конфликтов. Украинский кризис – всего один из них.
Однако отстранены спортсмены всего двух стран – России и Беларуси. Давайте тогда пойдем до конца: будем добиваться внесения в установочные документы спортивных федераций положений, когда в случае военных конфликтов страны спортсмены этих стран должны немедленно отстраняться от соревнований.
В том-то все и дело, что сейчас ничего такого нет. Не было исполкома МОК, где бы этот вопрос выносился хотя бы на обсуждение. Отстранение российских спортсменов – это не основанное ни на чем единоличное решение главы МОК и его аппарата.
И самое главное, нет никакого объяснения. Сплошные дешевые отговорки», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Югославия сопоставима. ну так Югославию и отстраняли тогда.