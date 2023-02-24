«В мире сейчас 27 военных конфликтов по меньшей мере. Украинский кризис – всего один из них. Однако отстранены спортсмены всего 2 стран – России и Беларуси». Фетисов о политике МОК

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума КХЛ Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что нужен единый подход к военным конфликтам и спорту. 

«Если в МОК приняли решение, что спортсмены должны отстраняться от соревнований в случае проведения их странами военных операций, то давайте идти до конца. В мире сейчас по меньшей мере 27 военных конфликтов. Украинский кризис – всего один из них.

Однако отстранены спортсмены всего двух стран – России и Беларуси. Давайте тогда пойдем до конца: будем добиваться внесения в установочные документы спортивных федераций положений, когда в случае военных конфликтов страны спортсмены этих стран должны немедленно отстраняться от соревнований.

В том-то все и дело, что сейчас ничего такого нет. Не было исполкома МОК, где бы этот вопрос выносился хотя бы на обсуждение. Отстранение российских спортсменов – это не основанное ни на чем единоличное решение главы МОК и его аппарата.

И самое главное, нет никакого объяснения. Сплошные дешевые отговорки», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

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127 комментариев

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Андрей Федоров
Ответ Фёдор Кузнецов
Они не могут нормальную коалицию из 30-40 стран создать, а ты о 150 говоришь
да, точно, не могут. А че мы там трехдневную сво ведём уже 365 дней, а?
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Mi4eL
Ответ Александр Филиппов
Вспомнилось как я маме говорил что двойку получил весь класс. А она говорила что ей не важен весь класс...
такая же история)
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Кокич
Ответ ОттоДракула
Всего-то война в центре Европы. Действительно, подумаешь.
Ты забыл добавить про ХХI век.
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42mk@
Ответ vvl
Фетисов будет отвечать скоро,как и вся мафиозная структура, которая развязала войну.
Сам пойдешь к ответу призывать?)
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Андрей Федоров
Ответ Фёдор Кузнецов
Если 150 стран откажутся почему тогда выступают против допуска россиян на ОИ 2024 активно только Польша, прибалты и Украина, остальные говорят что готовы выступить с россиянами в нейтральном статусе, а люди из ООН на который ты ссылаешься назвали отстранение дискриминацией
так это начало только
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Charliz
Ответ Андрей Федоров
за год???
Выше ответила)
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evgeniy-panfilov69
Читаешь комменты и удивляешься..., кругом практически все от жидобандеровцев...
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Андрей Федоров
Ответ Максим Прокофьев
А забыв о личности спикера ты что можешь противопоставить его аргументам? Очень дёшево смотрится попытка перейти на личное чтобы обесценить слова говорящего.
а из этого все складывается, из личностей. не будь одной личности щас бы жили спокойно все
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Gregari
Ответ Нерусский
Комментарий удален пользователем
Спортсмены не граждане России, спорсменны не ходят на выборы, спортсмены открыто не поддерживают нападение, убийство, угрозы? Так почему к ним должно быть другое отношение, чем к остальным россиянам?
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Андрей Федоров
Ответ Сергей Чекрыжов
Славу слушать - себя не уважать. В конце 80х был убеждённым прозападником, шантажировал ЦСКА уходом в НХЛ и отказывался играть за клуб если его не выпустят в штаты, сын его - гражданин США, до приглашения Путина 13 лет жил в США, недвига в США, а в России он вешает на уши скрепную провластную повесточку. После режима путина этот приспособленец первый же укатит в свою американскую квартитку в Трамп Тауэрс и оттуда будет плевать на режим, и рассказывать, что в душе был против, и просто многого не знал. Все эти нынешние радетели за Россию матушку такие. Что Фетисов, что Роднина. В России лапшу на уши обывателям про величие, да кресла чиновников, а детей и недвижимость предпочитают держать в штатах
вот тут даже сказать нечего, браво! так оно и есть
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Елена)))
То что натворили в мире американцы, их вообще пожизненно надо дисквалифицировать.
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Геннадий Тёкин
Ответ Igor Vladimirov
Почитать где? В убогой рассеянской пропаганде?) или послушать беседы таксиста?) спасибо обойдусь без ваших сказок.
В независимом интернете.
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Андрей Федоров
Ответ Gepard_GRIN
США, Британия и польша вторглись в Ирак в 2003 году под предлогом борьбы с опасностью нахождения в Ираке ОМП. Нашли они за 20 лет ОМП в Ираке? Отстранили хоть одну из этих трёх стран от каких-то соревнований? Вот так.
так зачем плохим примерам следовать???
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Atsuktuvas
Ответ sprmn
Против Израиля такие резолюции принимают каждый год и что?
Для Израиля - ничего. А нас выкинули почти из всех спортивных турниров. Вот такая реальность.
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Андрей Федоров
Ответ Charliz
Например, в Ливийском. Иракском. Сирийском. Афганском… продолжить?
за год???
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marsover
Ответ Charliz
Сша вместе с союзниками пришли в чужую страну «освобождать» чужой народ, неся в очередной раз демократию в ракетах.. И что самое интересное, «установили демократию» в нефтеносных областях Сирии, и теперь освобождают сирийскую нефть от злого Асада). Афганистан напал на США). Вы карту видели вообще? Нищий, истерзанный бесконечными войнами и попытками разных государств за его счёт решить свои политические противоречия, Афганистан напал на самую богатую и самую сильную страну мира, которая находится в десятках тысяч километров от неё? К тому же страну, которая весь мир обложила своими базами?)))) А Алькаида? Продукт чьих политических игр Алькаида? Кто финансировал. Читайте и слушайте что нибудь ещё кроме CNN и BBC).
Сказано же вам: злой и страшный тиран и министерство террористических дел Афганистана «Аль-Каида». Чего непонятного? Святое дело же. 😂
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Igor Vladimirov
Ответ Геннадий Тёкин
Зачем спрашивать, почитайте сколько войн развязали США со своими поручными и узнаете.
Почитать где? В убогой рассеянской пропаганде?) или послушать беседы таксиста?) спасибо обойдусь без ваших сказок.
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Александр Филиппов
Вспомнилось как я маме говорил что двойку получил весь класс. А она говорила что ей не важен весь класс...
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Charliz
Ответ Hardy
тоже за год?
Нет, там быстрее намного было. С перевесом в сторону мирных жителей. Плюс ковровые бомбардировки. Только одних детей в Ираке погибло более 500 тыс. Г-жа Олбрайт, даже имела циничность и наглость заявить, что смерть этих детей вынужденная мера.
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hotfrog
Ну разумеется Сирию, Йемен и всяких воюющих африканцев тоже надо отстранять. Другой вопрос, что у них и так со спортом не очень, они и без отстранения никуда не ездят.
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Максим Прокофьев
Ответ Сергей Чекрыжов
Славу слушать - себя не уважать. В конце 80х был убеждённым прозападником, шантажировал ЦСКА уходом в НХЛ и отказывался играть за клуб если его не выпустят в штаты, сын его - гражданин США, до приглашения Путина 13 лет жил в США, недвига в США, а в России он вешает на уши скрепную провластную повесточку. После режима путина этот приспособленец первый же укатит в свою американскую квартитку в Трамп Тауэрс и оттуда будет плевать на режим, и рассказывать, что в душе был против, и просто многого не знал. Все эти нынешние радетели за Россию матушку такие. Что Фетисов, что Роднина. В России лапшу на уши обывателям про величие, да кресла чиновников, а детей и недвижимость предпочитают держать в штатах
А забыв о личности спикера ты что можешь противопоставить его аргументам? Очень дёшево смотрится попытка перейти на личное чтобы обесценить слова говорящего.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Igor Vladimirov
Ну а финнов 150 тысяч от СССР. дальше что? Мы о войнах СЕЙЧАС
А в Ираке что было, не война? Ага 150 тысяч, когда финны сами давали статистику в 20 тысяч.
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Михаил Панюков
такого масштабного конфликта не было очень давно.
Югославия сопоставима. ну так Югославию и отстраняли тогда.
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Hardy
Ответ Колбаскер тут
Вот в чем он не прав? Штаты из 240 лет своей истории НЕ воюют только 16. Хоть одни санкции были?
это ещё раз подчёркивает, кто в мире сверхдержава, а кому лучше не высовываться, чтоб пупок не надорвать
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xQcoW
Ничего другого и не ожидать помимо «какнасчетизма»
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