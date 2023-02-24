Торопченко о неудачах «Сент-Луиса»: «Не знаю, что происходит, но так играть нельзя. Мы не в пивной лиге»

Форвард «Сент-Луиса» считает, что не все игроки команды выкладываются.

Об этом он сказал после матча регулярного чемпионата с «Ванкувером» (2:3 ОТ). Поражение стало для команды 4-м подряд.

«Даже если мы не попадем в плей-офф, я сделаю все, что смогу. Это хоккей, ты не можешь слиться, особенно если играешь в НХЛ. Мы не в пивной лиге или где-то еще в этом роде. Нужно показывать характер, быть сильным и играть с душой.

Я не знаю, что происходит, но так играть нельзя. Нужно играть за болельщиков, за себя, за всех в команде. Команда – это одна семья. Нужно быть ее частью и уважать друг друга», – сказал Торопченко, ставший автором одного из двух голов команды.

Беруби разнес форвардов «Сент-Луиса» Кайру и Томаса: «Им плевать на команду – ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. Им платят много денег, и они не делают свою работу»

Торопченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 10 очков в 45 играх