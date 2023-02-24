Торопченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 10 очков в 45 играх

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Алексей Торопченко Хоккей

Алексей Торопченко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».

Форвард «Сент-Луиса» открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Кэнакс» (2:3 ОТ) – в меньшинстве с передачи Павла Бучневича. 

В текущем сезоне на счету 23-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 45 играх. 

Сегодня Торопченко (14:17, 3:45 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок, применил 1 силовой прием, сделал 4 блока. 

1 комментарий

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Конифеев
И дал огненное вью, про пивную лигу и т.н. "лидеров".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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