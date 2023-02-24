Беруби разнес форвардов «Сент-Луиса» Кайру и Томаса: «Им плевать на команду – ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. Им платят много денег, и они не делают свою работу»
Крэйг Беруби подверг критике лидеров «Сент-Луиса» после матча с «Ванкувером».
«Блюз» проиграли «Кэнакс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Главный тренер «музыкантов» остался недоволен игрой форвардов Джордана Кайру (0+0 и «минус 6» в последних 3 играх) и Роберта Томаса (0+0 и «минус 8» в последних 4 играх).
Со следующего сезона нападающие станут самыми высокооплачиваемыми игроками клуба – оба подписали контракты на 8 лет с кэпхитом 8,125 миллиона долларов.
«Многие наши лидеры не делают свою работу. Почему? Я не знаю, спросите их. Я думаю, что им плевать на команду.
У них нет ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. В этой лиге нельзя играть без всего этого.
Им платят много денег, и они не делают свою работу. Конец истории», – сказал Беруби.
А этому молодняку наплевать. Они свои жирные контракты уже получили. И стали как сытые коты.