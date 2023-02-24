Беруби разнес форвардов «Сент-Луиса» Кайру и Томаса: «Им плевать на команду – ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. Им платят много денег, и они не делают свою работу»

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Джордан Кайру Роберт Томас Хоккей

Крэйг Беруби подверг критике лидеров «Сент-Луиса» после матча с «Ванкувером». 

«Блюз» проиграли «Кэнакс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Главный тренер «музыкантов» остался недоволен игрой форвардов Джордана Кайру (0+0 и «минус 6» в последних 3 играх) и Роберта Томаса (0+0 и «минус 8» в последних 4 играх).

Со следующего сезона нападающие станут самыми высокооплачиваемыми игроками клуба – оба подписали контракты на 8 лет с кэпхитом 8,125 миллиона долларов. 

«Многие наши лидеры не делают свою работу. Почему? Я не знаю, спросите их. Я думаю, что им плевать на команду. 

У них нет ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. В этой лиге нельзя играть без всего этого.

Им платят много денег, и они не делают свою работу. Конец истории», – сказал Беруби. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Нехорошков
Справедливости ради, фамилии Кайру и Томаса всплыли только из уточняющего вопроса журналиста, и эти слова слова можно применить к большей части команды. В качестве обратных примеров привел Торопченко, Буча, Такера и Биннингтона – может и не всех назвал, но подчеркнул, что парней, которые выкладываются, в команде немного. С Кайру и Томаса спрос конечно больше, но они не одиноки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
upuckuH
Контакты в лиге действуют против клубов. Почему против игроков нет санкций ?) те же алкоголики или наркоматы - в футболе штрафы огромные , а в хоккее в лтир просто отправляют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конифеев
О, напечатали тут...там еще Тороп зачетно подлил масла в огонь :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
upuckuH
Так не ставь их в состав !)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita1981
Падение Луиса началось с того, что после выигрыша КС ген менеджер не продлил капитана и лидера команды Пьетранжело. Дальше последовал снежный ком ошибок менеджмента. В результате лидерами должны вроде как быть Томас и Кайру, но с чего бы вдруг?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белый офицер
Вообщем в этом и все проблемы Луиса. По этому РОР забил на игру. Зачем рвать опу за пассажиров которым был главное жирный контракт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
Ответ srs
НХЛ и Деньги портят людей, да. Таких раздутых контрактов тамошние дяденьки массу конечно раздают туда сюда, вот примеров тех кто реально их заслуживает заметно реже
Потом не знают куда эти плохие контракты сбросить, чтобы появились толковые ребята и какие то шансы оттолкнутся ото дна лиги
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cnfc
Ответ Фёдор Кузнецов
У Кайру -28, это он вообще ноль в обороне?
Ладно бы в обороне...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
Ответ Александр Василич
Любого будущий контракт на 8+ мильенов расслабит.Даже вас)) Примеров в лиге масса.
НХЛ и Деньги портят людей, да. Таких раздутых контрактов тамошние дяденьки массу конечно раздают туда сюда, вот примеров тех кто реально их заслуживает заметно реже
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cnfc
Ответ Михаил Клещев
По сезону у них так то скоринг приличный. А спады у всех бывают.
Дело не столько в статистике сколько способности цементировать команду команду и вытаскивать ее в тяжелые моменты. А пара шайб в проигранном матче обесценивается результатом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cnfc
Что и требовалось доказать. Переоцененные. Ладно мы тут. Но там куча спецов! До атома каждого разбирают и так облажаться
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Менеджмент устроил распродажу, объявив о начале перестройки и фактически об окончании сезона. Игроки тоже закончили, эмоционально сложно напрягаться в такой ситуации.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Фет
Ответ Фёдор Кузнецов
У Кайру -28, это он вообще ноль в обороне?
он в нападении ноль
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Клещев
По сезону у них так то скоринг приличный. А спады у всех бывают.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Василич
Ответ srs
А нам тут в комментариях рассказывают, какие за океаном поголовно нереально крутые игроки. Найт с Грицюком посерьезнее конечно ребята будут на фоне критикуемых "музыкантов"
Любого будущий контракт на 8+ мильенов расслабит.Даже вас)) Примеров в лиге масса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Ну Томас хотя бы взял КС, а вот Кайру не успел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
srs
А нам тут в комментариях рассказывают, какие за океаном поголовно нереально крутые игроки. Найт с Грицюком посерьезнее конечно ребята будут на фоне критикуемых "музыкантов"
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Мда , мне кажется с уходом старой гвардии у Блюзменов будут проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Седов
Ушли люди, у которых как раз и были эти яйца - РОР, Тарас, Петранжело, Шварц...
А этому молодняку наплевать. Они свои жирные контракты уже получили. И стали как сытые коты.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
У Кайру -28, это он вообще ноль в обороне?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Никитин
Ну и в чем он не прав? может хотя бы такая жёсткая публичная критика от тренера подстегнет этих мажоров
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
Скорее всего дальше без Беруби
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий