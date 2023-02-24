Беруби разнес форвардов «Сент-Луиса» Кайру и Томаса: «Им плевать на команду – ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. Им платят много денег, и они не делают свою работу»

подверг критике лидеров « » после матча с «Ванкувером».

«Блюз» проиграли «Кэнакс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

Главный тренер «музыкантов» остался недоволен игрой форвардов (0+0 и «минус 6» в последних 3 играх) и (0+0 и «минус 8» в последних 4 играх).

Со следующего сезона нападающие станут самыми высокооплачиваемыми игроками клуба – оба подписали контракты на 8 лет с кэпхитом 8,125 миллиона долларов.

«Многие наши лидеры не делают свою работу. Почему? Я не знаю, спросите их. Я думаю, что им плевать на команду.

У них нет ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. В этой лиге нельзя играть без всего этого.

Им платят много денег, и они не делают свою работу. Конец истории», – сказал Беруби.