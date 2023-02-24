Зарипов сыграет за «Ак Барс» впервые с ноября. Матч против «Металлурга» станет прощальным (Артур Хайруллин)

Данис Зарипов сыграет за « » впервые с ноября, матч с «Металлургом» станет прощальным.

« в составе сегодня, но без сына. Жаль, конечно, но хорошо, что легенде дали сыграть.

И да, Зарипов все-таки завершает игровую карьеру. Прощальный матч, по сути», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 41-летний форвард провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 6».

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» и дважды с « »). В профессиональном хоккее он выступает с 1996 года.

Данис Зарипов: «Очень хочется еще сыграть. Но если не получится, так тому и быть. Не каждый может играть до 42-43 лет»