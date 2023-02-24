Зарипов сыграет за «Ак Барс» впервые с ноября. Матч против «Металлурга» станет прощальным (Артур Хайруллин)
Данис Зарипов сыграет за «Ак Барс» впервые с ноября, матч с «Металлургом» станет прощальным.
«Данис Зарипов в составе сегодня, но без сына. Жаль, конечно, но хорошо, что легенде дали сыграть.
И да, Зарипов все-таки завершает игровую карьеру. Прощальный матч, по сути», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 41-летний форвард провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 6».
Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» и дважды с «Металлургом»). В профессиональном хоккее он выступает с 1996 года.
Данис Зарипов: «Очень хочется еще сыграть. Но если не получится, так тому и быть. Не каждый может играть до 42-43 лет»
При всем уважении к замечательной карьере и прошлым заслугам, в нынешнем состоянии, Данис уже как игрок вряд ли помощник для завоевания Кубка.
Бизнес у него есть, найдет чем заняться по завершении карьеры, а при желании думаю для него найдется любой административный пост в структуре Ак Барса.
Это не закат. Это Заря. Последний из могикан.