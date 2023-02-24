Зарипов сыграет за «Ак Барс» впервые с ноября. Матч против «Металлурга» станет прощальным (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Данис Зарипов сыграет за «Ак Барс» впервые с ноября, матч с «Металлургом» станет прощальным.

«Данис Зарипов в составе сегодня, но без сына. Жаль, конечно, но хорошо, что легенде дали сыграть.

И да, Зарипов все-таки завершает игровую карьеру. Прощальный матч, по сути», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 41-летний форвард провел 14 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 6». 

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» и дважды с «Металлургом»). В профессиональном хоккее он выступает с 1996 года.

Данис Зарипов: «Очень хочется еще сыграть. Но если не получится, так тому и быть. Не каждый может играть до 42-43 лет»

5 комментариев

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Кеша
Зарипову уважение ! Жаль, что без сына . Это была его мечта - сыграть в одной тройке .
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Антон Круть
Спасибо легенде за всё, но давать дорогу молодым тоже надо.
При всем уважении к замечательной карьере и прошлым заслугам, в нынешнем состоянии, Данис уже как игрок вряд ли помощник для завоевания Кубка.
Бизнес у него есть, найдет чем заняться по завершении карьеры, а при желании думаю для него найдется любой административный пост в структуре Ак Барса.
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Руслан Х
Опять…🤦🏻‍♂️
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Магнетист*
Источник, конечно ещё тот...
Это не закат. Это Заря. Последний из могикан.
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Алексей Шинников
Легенда
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