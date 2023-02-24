Овечкин об обмене Орлова в «Бостон»: «Это трудный момент, обидно. Он хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат»

высказался об обмене защитника «Вашингтона» в « ».

— Как вы относитесь к обмену Орлова и Хэтэуэя в «Бостон»?

— Это печально. Они отличные одноклубники, хорошие друзья и игроки. Это тяжело. Но, как всегда говорят в таких случаях, это бизнес, и это жизнь… Так что этот момент нужно пережить и двигаться дальше.

— Особенно обидно, что обменян ваш друг Орлов, с которым вы играли вместе столько лет.

— У нас по‑прежнему есть шанс выйти в плей‑офф. И мы за него боремся. Я думаю, против «Анахайма» мы провели хороший матч, и мы могли победить. Но никто не знает, что будет дальше. Нужно продолжать играть.

Да, этот обмен — это обидно. Но мы, игроки, ничего не можем с этим сделать. Нам нужно дальше играть в хоккей. И это не наша работа — принимать такие решения, кто куда будет обменян.

— Но лично для вас это серьезная потеря? Все‑таки ушел россиянин из вашего клуба.

— Да, я уже сказал, что это грустно. Он хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат. Это трудный момент, – сказал капитан « ».