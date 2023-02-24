Овечкин об обмене Орлова в «Бостон»: «Это трудный момент, обидно. Он хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат»

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Александр Овечкин высказался об обмене защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Бостон».

— Как вы относитесь к обмену Орлова и  Хэтэуэя в «Бостон»?

— Это печально. Они отличные одноклубники, хорошие друзья и игроки. Это тяжело. Но, как всегда говорят в таких случаях, это бизнес, и это жизнь… Так что этот момент нужно пережить и двигаться дальше.

— Особенно обидно, что обменян ваш друг Орлов, с которым вы играли вместе столько лет.

— У нас по‑прежнему есть шанс выйти в плей‑офф. И мы за него боремся. Я думаю, против «Анахайма» мы провели хороший матч, и мы могли победить. Но никто не знает, что будет дальше. Нужно продолжать играть.

Да, этот обмен — это обидно. Но мы, игроки, ничего не можем с этим сделать. Нам нужно дальше играть в хоккей. И это не наша работа — принимать такие решения, кто куда будет обменян.

— Но лично для вас это серьезная потеря? Все‑таки ушел россиянин из вашего клуба.

— Да, я уже сказал, что это грустно. Он хороший друг, мы много времени проводили вместе, наши жены дружат. Это трудный момент, – сказал капитан «Вашингтона».

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1 комментарий

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upuckuH
Думаю вернётся летом на средний контракт.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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