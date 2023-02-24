Форвард «Северстали» Ильин: «Многие думают, что в Череповце все плохо, но у нашего города просто такой бюджет, люди делают все возможное для развития»

Теги Северсталь Юрий Трубачев КХЛ Вадим Шипачев Павел Бучневич Михаил Ильин Хоккей

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин высказался об условиях для развития в Череповце. 

– Вы являетесь воспитанником череповецкой системы, что можете про нее сказать?

– Для развития здесь все есть. Многие думают, что в Череповце все плохо, но у нашего города просто такой бюджет, люди делают все возможное для развития. Здесь хорошие тренеры, которые в свое время были хорошими игроками.

– В детстве вдохновлялись примерами воспитанников Череповца Вадима Шипачева и Павла Бучневича?

– Я больше хотел посмотреть на Юрия Викторовича Трубачева. Когда стал взрослее, начал замечать, что Шипачев тоже хорошо играет, – сказал Ильин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий