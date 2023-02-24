Форвард «Северстали» Ильин: «Многие думают, что в Череповце все плохо, но у нашего города просто такой бюджет, люди делают все возможное для развития»
Нападающий «Северстали» Михаил Ильин высказался об условиях для развития в Череповце.
– Вы являетесь воспитанником череповецкой системы, что можете про нее сказать?
– Для развития здесь все есть. Многие думают, что в Череповце все плохо, но у нашего города просто такой бюджет, люди делают все возможное для развития. Здесь хорошие тренеры, которые в свое время были хорошими игроками.
– В детстве вдохновлялись примерами воспитанников Череповца Вадима Шипачева и Павла Бучневича?
– Я больше хотел посмотреть на Юрия Викторовича Трубачева. Когда стал взрослее, начал замечать, что Шипачев тоже хорошо играет, – сказал Ильин.
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