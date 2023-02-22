Познер – игрокам «Авангарда»: «Поздравляю с победой в такой важный для России день. Вы всем доставили огромную радость»

Теги Авангард Локомотив Владимир Познер КХЛ Хоккей

Владимир Познер поздравил «Авангард» с победой над «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Поздравляю вас с победой в такой важный для России день. Сегодня еще и победить – это классно.

Вы всем доставили огромную радость. Так что спасибо вам», – сказал журналист игрокам в раздевалке «Авангарда».

«Авангард» выпустил трейлер документального фильма Познера о возвращении клуба в Омск

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ fbd
А какое отношение Познер имеет к авангарду? Он за них болеет? И почему важно выиграть в этот день? Чем он отличается от вчерашнего? Что к чему вообще
Познер фильм вместе с клубом снимает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Удивительный человек, конечно. Просто удивительный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мяу
Хорошо, что вокруг ничего не происходит и деду можно спокойно посмотреть хоккей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Jon Snow
проститьют
Элитный, причём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
urec18@mail.ru
Я думаю что он 23февраля имел ввиду. Простительно, пожилой человек как никак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серёжа Новиков
Инородное тело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ыжык
И все таки, какой же сегодня день для России. С этим вопросом я вышел в интернет.
День приманивания хорошего настроения
Всемирный день размышлений (World Thinking Day)97 лет •
Скоромная середа, Лакомка (3-й день масленичной недели) •
Всемирный день борьбы с энцефалитом (World Encephalitis Day)9 лет •
Европейский день поддержки жертв преступлений (European Day for Victims of Crime)33 года •
День памяти мученика Никифора Антиохийского •
День памяти священномученика Панкратия Тавроменийского •
Буддийский праздник «Монлам Чхенмо» (15 чудес Будды) •
Католический день начала Великого поста,
Пепельная среда (Ash Wednesday) •
День кошки - Япония36 лет •
День ничегонеделания (Day of Idleness) - Великобритания23 года •
День прогулки с собакой (National Walking the Dog Day) - США •
День отказа от курения (National No Smoking Day) - Ирландия •
День дикой природы (National Wildlife Day) - США18 лет •
День приготовления сладкого картофеля (National Cook a Sweet Potato Day) - США •
День единства, Фестиваль Солнца (Abu Simbel Sun Festival) - Египет •
День коктейля «Маргарита» (National Margarita Day) - США •
День борьбы с хулиганством (Pink Shirt Day) - Канада16 лет •
День работника супермаркета (Supermarket Employee Day) - США2 года •
День оздоровительного спорта и фитнеса (Recreational Sports & Fitness Day) - США23 года •
День независимости (Saint Lucia Independence Day) - Сент-Люсия44 года •
День аргентинской Антарктики (Argentine Antarctica Day) - Аргентина119 лет •
День смирения (Be Humble Day) - США •
День «Причините себе неудобства» (Inconvenience Yourself Day) - США17 лет •
День работника землеустройства, геодезии и картографии - Кыргызстан16 лет •
День основателей движения скаутов (B-P Day, Scouts Founder`s Day) - США116 лет •
День Джорджа Вашингтона (George Washington`s Birthday) - США291 год •
День основания государства (Founding Day) - Саудовская Аравия96 лет •
День Такэсимы (Takeshima Day) - Япония118 лет •
День жертв преступлений (Dzien Ofiar Przestepstw) - Польша35 лет •
День осведомлённости о болезнях сердечного клапана (National Heart Valve Disease Awareness Day) - США4 года •
День штата Калифорния (National California Day) - США

Какой день имел ввиду Познер?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Федор Макларен
Познер не прав. Мне сегодня радости не доставили...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fbd
А какое отношение Познер имеет к авангарду? Он за них болеет? И почему важно выиграть в этот день? Чем он отличается от вчерашнего?

Что к чему вообще
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
prus_3
Позднеры лезут во все щели.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eliza77
Я вот нормально относился к Авангарду… зачем себя так компрометировать такой сомнительной личностью ??
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ыжык
Что там было то на матче? Опять олимпийское золото разыграли?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mc′loud
А в чем важность сегодняшнего дня для России?
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jon Snow
проститьют
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
А что разве Локомотив не российский хоккейный клуб!!!???
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий