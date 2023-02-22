Познер – игрокам «Авангарда»: «Поздравляю с победой в такой важный для России день. Вы всем доставили огромную радость»
Владимир Познер поздравил «Авангард» с победой над «Локомотивом» (4:3 ОТ).
«Поздравляю вас с победой в такой важный для России день. Сегодня еще и победить – это классно.
Вы всем доставили огромную радость. Так что спасибо вам», – сказал журналист игрокам в раздевалке «Авангарда».
«Авангард» выпустил трейлер документального фильма Познера о возвращении клуба в Омск
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Какой день имел ввиду Познер?
Что к чему вообще