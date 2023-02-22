Познер – игрокам «Авангарда»: «Поздравляю с победой в такой важный для России день. Вы всем доставили огромную радость»

поздравил «Авангард» с победой над « » (4:3 ОТ).

«Поздравляю вас с победой в такой важный для России день. Сегодня еще и победить – это классно.

Вы всем доставили огромную радость. Так что спасибо вам», – сказал журналист игрокам в раздевалке «Авангарда».

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