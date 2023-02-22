«Авангард» выпустил трейлер документального фильма Познера о возвращении клуба в Омск

Теги Авангард Владимир Познер КХЛ кино Хоккей

«Авангард» выпустил трейлер фильма Владимира Познера о возвращении клуба в Омск.

«Четыре долгих года без хоккея. Четыре года ожидания, надежды и веры.

Они закончились 1 октября 2022 года, когда «Авангард» вернулся – на свою новую G-Drive Арену.

Об этом документальный фильм Владимира Познера «Авангард. Возвращение», в котором будет рассказано о каждом этапе непростого пути «ястребов» домой.

Вы узнаете и увидите все своими глазами – совсем скоро», – говорится в телеграм-канале омичей.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mantruck
Познер начал про хоккей что-то снимать? Какой-то сюр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Зачем Познеру это?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antistar-Z
Этот старый прохвост дошел до документальных фильмов про Авангард?)) Ну хоть ургантенка не приплел и на том спасибо.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мич
Даже слеза навернулась! Молодцы и ещё раз спасибо за Арену!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Отличный трейлер!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий