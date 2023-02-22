«Авангард» выпустил трейлер документального фильма Познера о возвращении клуба в Омск

« » выпустил трейлер фильма Владимира Познера о возвращении клуба в Омск.

«Четыре долгих года без хоккея. Четыре года ожидания, надежды и веры.

Они закончились 1 октября 2022 года, когда «Авангард» вернулся – на свою новую G-Drive Арену.

Об этом документальный фильм «Авангард. Возвращение», в котором будет рассказано о каждом этапе непростого пути «ястребов» домой.

Вы узнаете и увидите все своими глазами – совсем скоро», – говорится в телеграм-канале омичей.