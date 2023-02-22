«Авангард» выпустил трейлер документального фильма Познера о возвращении клуба в Омск
«Авангард» выпустил трейлер фильма Владимира Познера о возвращении клуба в Омск.
«Четыре долгих года без хоккея. Четыре года ожидания, надежды и веры.
Они закончились 1 октября 2022 года, когда «Авангард» вернулся – на свою новую G-Drive Арену.
Об этом документальный фильм Владимира Познера «Авангард. Возвращение», в котором будет рассказано о каждом этапе непростого пути «ястребов» домой.
Вы узнаете и увидите все своими глазами – совсем скоро», – говорится в телеграм-канале омичей.
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