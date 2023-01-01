Мироманов сделал передачу и получил травму в матче с «Нэшвиллом». У него 2+4 в 14 играх
Даниил Мироманов сделал передачу и получил травму в матче с «Нэшвиллом».
Защитник «Вегаса» ассистировал Кигану Колесару при первой шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).
В активе Мироманова стало 6 (2+4) очков в 14 играх сезона при полезности «минус 6».
Сегодня он провел на льду 11 минут 34 секунды и отметился 1 броском, 1 силовым приемом и 1 блоком.
После второго периода он не выходил на лед, так как получил травму нижней части тела, блокируя бросок.
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