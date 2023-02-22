«Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд (4 – без Овечкина) с общей разницей 8:20. Клуб идет вне зоны плей-офф

« » проиграл 5 матчей подряд (4 – без Овечкина) с общей разницей 8:20.

Сегодня «Кэпиталс» уступили «Детройту» (1:3) в домашнем матче. Команда провела 4-ю игру подряд без .

Форвард прибыл в Россию из-за тяжелого состояния отца, ушедшего из жизни 15 февраля. Сообщалось, что 21 февраля Овечкин вылетел в Вашингтон.

Команда под руководством набрала 62 очка в 59 матчах и идет вне зоны плей-офф.