«Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд (4 – без Овечкина) с общей разницей 8:20. Клуб идет вне зоны плей-офф
«Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд (4 – без Овечкина) с общей разницей 8:20.
Сегодня «Кэпиталс» уступили «Детройту» (1:3) в домашнем матче. Команда провела 4-ю игру подряд без Александра Овечкина.
Форвард прибыл в Россию из-за тяжелого состояния отца, ушедшего из жизни 15 февраля. Сообщалось, что 21 февраля Овечкин вылетел в Вашингтон.
Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 62 очка в 59 матчах и идет вне зоны плей-офф.
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