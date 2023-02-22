«Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд (4 – без Овечкина) с общей разницей 8:20. Клуб идет вне зоны плей-офф

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд (4 – без Овечкина) с общей разницей 8:20.

Сегодня «Кэпиталс» уступили «Детройту» (1:3) в домашнем матче. Команда провела 4-ю игру подряд без Александра Овечкина.

Форвард прибыл в Россию из-за тяжелого состояния отца, ушедшего из жизни 15 февраля. Сообщалось, что 21 февраля Овечкин вылетел в Вашингтон. 

Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 62 очка в 59 матчах и идет вне зоны плей-офф. 

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5 комментариев

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vizaslayer
Старички не тянут, молодые так себе, команда уходит на дно.
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Кино Музыка
Отъезд Ови навсегда закроет вопрос о том, что своим рекордом он мешает игре команды. Особенно если с его возвращением вернутся победы. Ближайшие матчи покажут.
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Вадим Скорин
Сегодня ночью смотрел "Вашингтон", от их игры грустно, хотя сказать, что не стараются нельзя. В комментариях ребята пишут, что мол тренера на мыло. Лавиолетт тренер ("Вашингтона") с 15 сентября 2020 года. Сезон 2020/21, 56 игр =36 побед. Сезон 2021/22, 82 игры =44 победы. Сезон 2022 /23, 59 матчей=28 побед (продолжается). За игру отвечает только тренер, с него и спросят. Но думаю сезон доиграть дадут. А потом будет потом.
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старые кеды
овечкин тянет команду на дно! вся команда только на его стату играет!
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GMeazza
Проиграли потому что вся команда играет на стату Овечкина!
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