Кравец о финишном отрезке регулярки: «Задача – не загубить и не переиграть основной состав «Авангарда». Будем стараться сохранить силы»

поделился мыслями после победы над « » со счетом 3:0.

– Очень трудно всегда получаются игры с такими командами, которые упираются. Где-то, может быть, играют не по системе, а как получится, по реакции. Нужно ждать в любой момент каких-то изменений.

Но в принципе мы так и настраивались на эту команду, что будут бежать, бороться, толкаться, что будет непросто.

Не все получилось так, как хотелось. Но самое главное, что выиграли, забили хорошие голы, выстояли в меньшинстве. молодец, отыграл на ноль – это очень важно.

– Над чем работали в четырехдневную паузу?

– Отдохнули сначала. Затем был зал, поработали, переключились на атлетизм немножко. Потом была сложная тренировка, хорошие единоборства и подготовительная.

Мне понравилось, как ребята провели все эти тренировки – с хорошими эмоциями, на хороших скоростях, с желанием на атлетизме. Все было здорово. Надо поддерживать этот кураж, настроение и играть еще лучше.

Сейчас физически готовы практически все. подольше болел, семь дней. Были медицинские тесты, которые показали, что ребята не перетренированы, а наоборот, в хорошей физической форме.

Я на собрании сказал: «Ребят, никаких минусов в здоровье у вас нет, давайте весь ваш потенциал использовать для того, чтобы выигрывать».

– Будете ли на финишном отрезке регулярки подключать молодежь?

– Результат – это главное в плей-офф. Сейчас наша задача – не загубить, не перетренировать, не переиграть основной состав, поэтому мы, естественно, постоянно разговариваем в тренерском штабе о том, как нам привлечь еще игроков. Допустим, в поездке на Дальний Восток.

Обязательно хотим взять ребят, чтобы одним дать передохнуть, другим дать побольше сыграть. Конечно, будем стараться сохранить силы основным игрокам и в этот же момент дать молодежи проявить себя.

Я думаю, что должно все получиться. Ребята все хорошие, все с хорошим мастерством и характером. Я думаю, они не подведут и помогут команде одержать следующие победы, – сказал главный тренер « ».