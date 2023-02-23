Элерс – 11-й игрок в истории «Виннипега» и «Атланты» с 500 матчами в НХЛ
Николай Элерс провел 500-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Виннипега» стала игра против «Айлендерс» (1:2). Элерс отметился заброшенной шайбой.
Он стал 11-м игроком с 500 играми в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты»).
Ранее этой отметки достигли Вячеслав Козлов (537), Джим Слэйтер (584), Илья Ковальчук (594), Адам Лаури (597), Дастин Бафлин (609), Марк Шайфли (700), Крис Торберн (709), Тобиас Энстрем (719), Брайан Литтл (843) и Блэйк Уилер (874).
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