Элерс – 11-й игрок в истории «Виннипега» и «Атланты» с 500 матчами в НХЛ

провел 500-й матч в .

Юбилейной для нападающего « » стала игра против «Айлендерс» (1:2). Элерс отметился заброшенной шайбой.

Он стал 11-м игроком с 500 играми в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты»).

Ранее этой отметки достигли (537), Джим Слэйтер (584), (594), Адам Лаури (597), Дастин Бафлин (609), Марк Шайфли (700), Крис Торберн (709), Тобиас Энстрем (719), Брайан Литтл (843) и Блэйк Уилер (874).