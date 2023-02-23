Элерс – 11-й игрок в истории «Виннипега» и «Атланты» с 500 матчами в НХЛ

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Николай Элерс провел 500-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Виннипега» стала игра против «Айлендерс» (1:2). Элерс отметился заброшенной шайбой.

Он стал 11-м игроком с 500 играми в истории франшизы (с учетом достижений «Атланты»).

Ранее этой отметки достигли Вячеслав Козлов (537), Джим Слэйтер (584), Илья Ковальчук (594), Адам Лаури (597), Дастин Бафлин (609), Марк Шайфли (700), Крис Торберн (709), Тобиас Энстрем (719), Брайан Литтл (843) и Блэйк Уилер (874).

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2 комментария

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Иван Павлов
Ответ e1ther - e1ther
Такое ощущение что Элерсу должно быть уже 37,а ему всего 27 годиков,а играет как будто,вечность)
Скорее всего, он поставит вечные рекорды для датчан в НХЛ по очкам, шайбам (тут он уже первый) и ассистам. Ему там только Франса Нильсена осталось обойти.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Такое ощущение что Элерсу должно быть уже 37,а ему всего 27 годиков,а играет как будто,вечность)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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