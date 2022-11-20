Форвард «Виннипега» Элерс перенесет операцию. У него спортивная грыжа
Нападающий «Виннипега» Николай Элерс перенесет операцию.
У игрока диагностирована спортивная грыжа.
Об этом сообщил главный тренер «Джетс» Рик Боунесс.
«На следующей неделе ему сделают операцию по поводу спортивной грыжи.
Мы не узнаем, сколько времени он будет отсутствовать, пока они не увидят, с чем имеют дело», – сказал Боунесс.
Элерс не играет с 18 октября. В 2 матчах сезона он набрал 3 (0+3) балла за результативность.
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