Форвард «Виннипега» Элерс перенесет операцию. У него спортивная грыжа

Нападающий перенесет операцию.

У игрока диагностирована спортивная грыжа.

Об этом сообщил главный тренер «Джетс» .

«На следующей неделе ему сделают операцию по поводу спортивной грыжи.

Мы не узнаем, сколько времени он будет отсутствовать, пока они не увидят, с чем имеют дело», – сказал Боунесс.

Элерс не играет с 18 октября. В 2 матчах сезона он набрал 3 (0+3) балла за результативность.