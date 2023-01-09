Коннор сделал 4-й хет-трик в НХЛ и делит 4-е место с Элерсом в истории «Виннипега»/«Атланты». Рекордсмен – Ковальчук (11)
Форвард «Виннипега» Кайл Коннор забил три гола в матче чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (7:4) и был признан первой звездой.
Американец сделал 4-й хет-трик за карьеру в лиге и вышел на 4-е место в истории «Джетс»/«Атланты», сравнявшись с Николаем Элерсом.
Рекордсмен по этому показателю – Илья Ковальчук (11 хет-триков). В топ-3 также входят Патрик Лайне (8) и Марк Шайфли (7).
Также Коннор набрал очки (5+6) в 6-м матче подряд.
Всего в 40 играх сезона на его счету 49 (20+29) баллов.
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