Каменский о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Это позволит побороться за Кубок Стэнли. Будет хорошая связка с Панариным»
Валерий Каменский оценил обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».
«Для «Рейнджерс» это большой плюс. Тем более Панарин с Тарасенко будет очень хорошей связкой, которая принесет очень много пользы, они вместе играли и побеждали на молодежном чемпионате мира.
Вполне возможно, что этот переход позволит команде побороться за Кубок Стэнли. У них отличный вратарь и нападение отличное. У них молодая и амбициозная команда. Они в прошлом году делали заявку на победу. Наверное, для этого и делали обмен.
Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли, он знает, как его брать, знает, как забивать и побеждать», — сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ.
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Звучит афигенно!