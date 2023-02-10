Каменский о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Это позволит побороться за Кубок Стэнли. Будет хорошая связка с Панариным»

оценил обмен из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Для «Рейнджерс» это большой плюс. Тем более Панарин с Тарасенко будет очень хорошей связкой, которая принесет очень много пользы, они вместе играли и побеждали на молодежном чемпионате мира.

Вполне возможно, что этот переход позволит команде побороться за Кубок Стэнли. У них отличный вратарь и нападение отличное. У них молодая и амбициозная команда. Они в прошлом году делали заявку на победу. Наверное, для этого и делали обмен.

Тарасенко выигрывал , он знает, как его брать, знает, как забивать и побеждать», — сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ.

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