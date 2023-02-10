Каменский о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Это позволит побороться за Кубок Стэнли. Будет хорошая связка с Панариным»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Владимир Тарасенко Артемий Панарин Хоккей

Валерий Каменский оценил обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Для «Рейнджерс» это большой плюс. Тем более Панарин с Тарасенко будет очень хорошей связкой, которая принесет очень много пользы, они вместе играли и побеждали на молодежном чемпионате мира.

Вполне возможно, что этот переход позволит команде побороться за Кубок Стэнли. У них отличный вратарь и нападение отличное. У них молодая и амбициозная команда. Они в прошлом году делали заявку на победу. Наверное, для этого и делали обмен.

Тарасенко выигрывал Кубок Стэнли, он знает, как его брать, знает, как забивать и побеждать», — сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ.

🔥Тарасенко и Панарин снова вместе – главный русский переход НХЛ! «Рейнджерс» получили снайпера за 3,75 млн

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мой путь
Панарин-Зибанежад-Тарасенко
Звучит афигенно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий