Зарипов о тренере, который оказал на него наибольшее влияние: «Билялетдинов – №1! Он все расставит по полочкам, покажет и расскажет»

назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние.

«В этом плане Зинэтула Хайдярович [ ] – №1! Он все расставит по полочкам, каждому покажет и расскажет, внедрит. И если ты не выполняешь – он повторит.

В хоккее выигрывает команда, которая меньше ошибается. Забивать тоже надо. Вот он и учит всех, чтобы мы меньше ошибались. Как мы видим – это дает результат.

Раньше он вообще в атаке не трогал. Делайте, что хотите в атаке, но здесь вы должны хоть чем их остановить», – сказал форвард « » в эфире программы «Легенды КХЛ».