Зарипов о тренере, который оказал на него наибольшее влияние: «Билялетдинов – №1! Он все расставит по полочкам, покажет и расскажет»
Данис Зарипов назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние.
«В этом плане Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] – №1! Он все расставит по полочкам, каждому покажет и расскажет, внедрит. И если ты не выполняешь – он повторит.
В хоккее выигрывает команда, которая меньше ошибается. Забивать тоже надо. Вот он и учит всех, чтобы мы меньше ошибались. Как мы видим – это дает результат.
Раньше он вообще в атаке не трогал. Делайте, что хотите в атаке, но здесь вы должны хоть чем их остановить», – сказал форвард «Ак Барса» в эфире программы «Легенды КХЛ».
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