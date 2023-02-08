«Хоккей – любимый вид спорта в России. Не сказать, что футбол привлекает больше внимания у простых болельщиков». Плющев о словах Слуцкого

Теги Леонид Слуцкий Сборная России по хоккею Владимир Плющев премьер-лига Россия Сборная России по футболу КХЛ Хоккей

Владимир Плющев оценил высказывание Леонида Слуцкого о хоккее.

Футбольный тренер ранее заявил: «Хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы».

– Я эту глупость даже комментировать не хочу (смеется). Потому что хоккей – любимый вид спорта в России. Всегда был, есть и надеюсь, что будет.

Да, сейчас у него есть свои проблемы, которые надо решать. Футбол такая же игра, которую любят в России.

Считаю, что нет смысла обсуждать, что глобально, а что локально. Поэтому глупости не хочу обсуждать. 

В России любят много видов спорта, потому что у нас многонациональная страна. В некоторых регионах популярнее зимние виды спорта, в некоторых – летние. Это совершенно нормально.

Насколько я знаю, когда играла сборная СССР по хоккею, то за нее болела вся страна. И когда в футбол играла сборная СССР, то за нее тоже болела вся страна.

А то, до чего довели наш футбол на сегодняшний день… Благодаря большим специалистам.

– Можно ли сказать, что сейчас в России футбол популярнее хоккея?

– Можно оценивать по посещаемости стадионов.

Естественно, если футбольные стадионы вмещают сорок, восемьдесят тысяч, то хоккей в этом плане уступает и это совершенно естественно, потому что невозможно строить такие стадионы для хоккейных игр.

Но все зависит всегда от того, что наши выдающиеся мастера кожаного мяча и каучукового диска показывают на площадке. 

Насколько я помню, когда сборная СССР громила канадских профессионалов и в Канаде была истерика по поводу того, что им говорили, что у них самый лучший хоккей в мире, а приехали русские и показали, что можно играть в другой хоккей.

Канадцы быстренько сделали выводы и взяли все лучшее у нас. Мы, к сожалению, взяли не все лучшее, поэтому сейчас не настолько зрелищный, как хотелось бы.

Действительно у футбола посещаемость выше, но нельзя сказать, что зрелищнее на сегодняшний день и он привлекает больше внимания у простых болельщиков, чем хоккей, – сказал заслуженный тренер сборной России.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
neadekvat100pudov
Ответ madflava
но хоккей явно НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ вид спорта! Слyцкий совсем обeзумел. Он не видит, какие немалые зарплаты платят хоккстеиам в НХЛ или в КХЛ по местным меркам?
Как раз таки локальный, кроме в нхл и в кхл почти нигде нету хоккея. А футбольная лига есть во всех государствах мира, от Англии до какой нибудь мьянмы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DiEmilio
ага , то я и смотрю, как на матчи КХЛ ходят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Rakhilkin
Подполковник КГБ СССР, работал в подразделении КГБ по борьбе с терроризмом. Пусть об и говорит на эту тему…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Ответ Dexter Dallas
Мне вот одно интересно. Почему все эти фанаты какея, лыж, коньков на перебой говорят о том, что их виды спорта популярнее/народнее футбола. Зачем говорить и сравнивать с совсем непопулярным по их мнению видом спорта? Их бы разом в кучу собрать они бы там разошлись не на шутку в темах что они то популярнее футбола.
Вы на возраст их посмотрите. Они живут прошлым (как, кстати, и футбольные ветераны), своей молодостью где их, например, хоккей действительно был мегапопулярным. Ему при суперсерии было 19 лет, эти матчи на всю страну транслировались по центральному каналу, ажиотаж безумный был. А что сейчас он видит по ТВ? Один матч РПЛ в неделю и всё? Человек не интересуется именно конкретно футболом, живёт в своём мире и воспоминаниях. Эти люди просто не в курсе того о чём судят.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Увы, но большинство в стране спортивные каналы даже не включают.
Пару человек знаю.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Udokan
Плющев конечно не хоккеист - но сказал правильно! Молодец! хотя сам не смог в хоккей пробиться - это конечно - юмор. но действительно хоккей любим в России. - надо сделать КХЛ - лучше НХЛ - ради любви к спорту. Это не сложно - все же у нас богатый опыт и великие традиции - в основном проблема КХЛ в продажном менеджменте.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Владимир Молявин
Тут и обсуждать-то нечего. Кто-то любит хоккей, а кто-то футбол. А есть люди, которые вообще спортивные каналы не выключают.
Увы, но большинство в стране спортивные каналы даже не включают.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Тут и обсуждать-то нечего. Кто-то любит хоккей, а кто-то футбол. А есть люди, которые вообще спортивные каналы не выключают.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dexter Dallas
Мне вот одно интересно. Почему все эти фанаты какея, лыж, коньков на перебой говорят о том, что их виды спорта популярнее/народнее футбола. Зачем говорить и сравнивать с совсем непопулярным по их мнению видом спорта? Их бы разом в кучу собрать они бы там разошлись не на шутку в темах что они то популярнее футбола.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madflava
но хоккей явно НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ вид спорта! Слyцкий совсем обeзумел. Он не видит, какие немалые зарплаты платят хоккстеиам в НХЛ или в КХЛ по местным меркам?
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jesse Boy
такой взрослый дяденька и таких простых вещей не понимает...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
зашел на новость что она главной на футбольной , стал интересно а кто это Плющев , спортс пердлагает дальше "жмакать " что бы узнать кто это , спасибо вырубил все
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Как при Союзе говорили "Летом футбол, зимой хоккей", и даже сравнивать их не стоит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Сухоносов
Может ли этот Плющев чушь не нести, Слуцкий имел ввиду под глобальным футболом, просмотр матчей других чемпионатов, обсуждение трансферов в других лигах, просмотр Лиги Чемпионов.
Хоккей кроме ЧМ кто-нибудь смотрит, так часто??
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eliza77
Блин, надо в президенты идти- я вот гольф люблю..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
Чего хоккеисты так взбудоражились? Слуцкий говорил о мировой локальности хоккея. В который раньше играло 6 стран, сейчас немногим больше. Ну не получается на половине планеты играть в хоккей, климат для него нужен подходящий, либо много инфраструктуры, а футбол это самый демократичный вид спорта, нашёл мяч и пинай сколько хочешь, хоть босиком.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
При всём уважении к хоккею, футбол самый популярный с огромным отрывом.
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий