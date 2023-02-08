«Хоккей – любимый вид спорта в России. Не сказать, что футбол привлекает больше внимания у простых болельщиков». Плющев о словах Слуцкого

оценил высказывание Леонида Слуцкого о хоккее.

Футбольный тренер ранее заявил: «Хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы».

– Я эту глупость даже комментировать не хочу (смеется). Потому что хоккей – любимый вид спорта в России. Всегда был, есть и надеюсь, что будет.

Да, сейчас у него есть свои проблемы, которые надо решать. Футбол такая же игра, которую любят в России.

Считаю, что нет смысла обсуждать, что глобально, а что локально. Поэтому глупости не хочу обсуждать.

В России любят много видов спорта, потому что у нас многонациональная страна. В некоторых регионах популярнее зимние виды спорта, в некоторых – летние. Это совершенно нормально.

Насколько я знаю, когда играла сборная СССР по хоккею, то за нее болела вся страна. И когда в футбол играла сборная СССР, то за нее тоже болела вся страна.

А то, до чего довели наш футбол на сегодняшний день… Благодаря большим специалистам.

– Можно ли сказать, что сейчас в России футбол популярнее хоккея?

– Можно оценивать по посещаемости стадионов.

Естественно, если футбольные стадионы вмещают сорок, восемьдесят тысяч, то хоккей в этом плане уступает и это совершенно естественно, потому что невозможно строить такие стадионы для хоккейных игр.

Но все зависит всегда от того, что наши выдающиеся мастера кожаного мяча и каучукового диска показывают на площадке.

Насколько я помню, когда сборная СССР громила канадских профессионалов и в Канаде была истерика по поводу того, что им говорили, что у них самый лучший хоккей в мире, а приехали русские и показали, что можно играть в другой хоккей.

Канадцы быстренько сделали выводы и взяли все лучшее у нас. Мы, к сожалению, взяли не все лучшее, поэтому сейчас не настолько зрелищный, как хотелось бы.

Действительно у футбола посещаемость выше, но нельзя сказать, что зрелищнее на сегодняшний день и он привлекает больше внимания у простых болельщиков, чем хоккей, – сказал заслуженный тренер сборной России.