79 иностранцев входят в топ-240 самых дорогих игроков КХЛ («СЭ»)

79 иностранцев входят в топ-240 самых дорогих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в рейтинг вошли 32 хоккеиста из Канады, по 9 – из Казахстана, США и Беларуси, 6 – из Словакии, по 4 – из Швеции и Китая, 3 – из Чехии, по одному – из Франции, Финляндии и Германии.

Напомним, игроки из Беларуси и Казахстана не считаются легионерами.

136 хоккеистов из топ-240 зарплат КХЛ играют в Восточной конференции («СЭ»)