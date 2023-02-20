79 иностранцев входят в топ-240 самых дорогих игроков КХЛ («СЭ»)

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79 иностранцев входят в топ-240 самых дорогих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в рейтинг вошли 32 хоккеиста из Канады, по 9 – из Казахстана, США и Беларуси, 6 – из Словакии, по 4 – из Швеции и Китая, 3 – из Чехии, по одному – из Франции, Финляндии и Германии.

Напомним, игроки из Беларуси и Казахстана не считаются легионерами.

136 хоккеистов из топ-240 зарплат КХЛ играют в Восточной конференции («СЭ»)

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4 комментария

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goshforever
Логично-ожидаемо-адекватно
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Urik_Mart
Ответ Bartez1986
Ждём пост от Гашека, где он срочно просит вернуться домой трёх высокооплачиваемых чехов
Почему просит? Требует. гашек нынче только требует и ультиматумы выдвигает))
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гилберт
И?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Ждём пост от Гашека, где он срочно просит вернуться домой трёх высокооплачиваемых чехов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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