КХЛ. «Авангард» примет «Локомотив», «Нефтехимик» сыграет с «Металлургом», «Спартак» против ЦСКА

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«Авангард» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с «Салаватом», «Нефтехимик» – с «Металлургом», «Спартак» будет противостоять ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Барыс
Дата проведения
22 февраля, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Локомотив
Дата проведения
22 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Салават Юлаев
Дата проведения
22 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Металлург Мг
Дата проведения
22 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Северсталь
Дата проведения
22 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
22 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Витязь
Дата проведения
22 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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6 комментариев

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leon74
За земляков.
0
0
0
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mifdamir@icloud.com
Никитин,не подведи.Верим!
+1
-1
0
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Семен Бабцов
Магнитка... Вы вообще к ПО готовы? С каких пор матчи с Нефтехимиком стали принципиальным противостоянием?
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ cry
За Авангард! Нужно у Локомотива брать реванш.
Поддерживаю мнение, победы!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Омский Авангард удачи и победы!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cry
За Авангард! Нужно у Локомотива брать реванш.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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