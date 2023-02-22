КХЛ. «Авангард» примет «Локомотив», «Нефтехимик» сыграет с «Металлургом», «Спартак» против ЦСКА

« » примет « » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » сыграет с « », « » – с «Металлургом», «Спартак» будет противостоять .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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