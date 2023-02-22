КХЛ. «Авангард» примет «Локомотив», «Нефтехимик» сыграет с «Металлургом», «Спартак» против ЦСКА
«Авангард» примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» сыграет с «Салаватом», «Нефтехимик» – с «Металлургом», «Спартак» будет противостоять ЦСКА.
- Дата проведения
- 22 февраля, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 22 февраля, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 22 февраля, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ
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