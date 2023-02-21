Форвард «Трактора» Хохряков о борьбе за плей-офф: «Загорелась задница, стали действовать по-другому»

Теги Трактор КХЛ Петр Хохряков Хоккей

Форвард «Трактора» Петр Хохряков высказался о последних матчах в борьбе за плей-офф.

– Эксперты говорят, что «Трактор» в первой части сезона играл в слишком осторожный хоккей, даже в откат...

– Может быть, людям со стороны виднее. У нас ничего не меняется: как играли, так и играем. Мы стараемся показывать такой хоккей, какой просит наш главный тренер Анвар Рафаилович. Действуем по заданию, как в принципе, и в других командах.

– Настроение в команде после побед изменилось?

– Не могу сказать, что настроение изменилось. Просто загорелась задница, поэтому стали действовать чуть по-другому. Отступать некуда, в оставшихся матчах надо брать максимальное количество очков, чтобы попасть в плей-офф, – сказал Хохряков.

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