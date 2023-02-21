«Трактор» по очкам догнал идущий в зоне плей-офф «Нефтехимик», но все равно занимает 9-е место

«Трактор» обыграл минское « » (3:2 Б).

Благодаря этой победе команда сравнялась по очкам с «Нефтехимиком», идущим в зоне плей-офф – по 68 баллов.

Однако « » все равно идет вне зоны плей-офф – ниже « », на 9-м месте – из-за дополнительных показателей.

В оставшихся двух матчах регулярки «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» и «Торпедо».