«Трактор» по очкам догнал идущий в зоне плей-офф «Нефтехимик», но все равно занимает 9-е место

Теги Нефтехимик Трактор Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Трактор» обыграл минское «Динамо» (3:2 Б).

Благодаря этой победе команда сравнялась по очкам с «Нефтехимиком», идущим в зоне плей-офф – по 68 баллов.

Однако «Трактор» все равно идет вне зоны плей-офф – ниже «Нефтехимика», на 9-м месте – из-за дополнительных показателей.

В оставшихся двух матчах регулярки «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» и «Торпедо».

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3 комментария

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Карим Гизатуллин
Честно говоря, лучше бы Минчане наказали бы нас и отправили бы отдыхать. Ну вот как можно отдать инициативу и играть вторым номером с середины второго периода? Почему нельзя играть с позиции силы, когда в составе полно игровиков: вон какую красоту творят на буллитах!

Считаю, что не Сошников команду подставил, а тренера, которые решили охранять жидкие 0:2 и в итоге благодаря такой трусливой игре обеспечили валидольную концовку. Игра Трактора описывается так: можем, а не будем, прямо как в том самом анекдоте про секс в СССР.
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Олег
Челябе будет тяжело в последних матчах.
Но всё равно удачи соседи.
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Сергей Дегтярев
Плоф мимо с такой игрой... А особонно с такими комментариями после матча!!! Задача выполнена.... Че это за блетовотина хотелось бы уточнить?
+2
-2
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