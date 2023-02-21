«Трактор» по очкам догнал идущий в зоне плей-офф «Нефтехимик», но все равно занимает 9-е место
«Трактор» обыграл минское «Динамо» (3:2 Б).
Благодаря этой победе команда сравнялась по очкам с «Нефтехимиком», идущим в зоне плей-офф – по 68 баллов.
Однако «Трактор» все равно идет вне зоны плей-офф – ниже «Нефтехимика», на 9-м месте – из-за дополнительных показателей.
В оставшихся двух матчах регулярки «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» и «Торпедо».
Считаю, что не Сошников команду подставил, а тренера, которые решили охранять жидкие 0:2 и в итоге благодаря такой трусливой игре обеспечили валидольную концовку. Игра Трактора описывается так: можем, а не будем, прямо как в том самом анекдоте про секс в СССР.
Но всё равно удачи соседи.