Ирина Скворцова об открытии Сочи-2014: «Путин предложил укрыться пледом, чтобы не замерзнуть. А потом помог мне с переводом речи Баха»

Теги Сочи-2014 Владимир Путин Ирина Скворцова Бобслей/сани/скелетон

Бывшая российская бобслеистка Ирина Скворцова вспомнила, как сидела рядом с Владимиром Путиным на церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи.

– Как ты на церемонии открытия Олимпийских игр оказалась рядом с Владимиром Путиным?

– Я лежала в клинике и мне пришло смс: «Ирина Олеговна, здравствуйте. Администрация президента приглашает вас на открытие Олимпийских игр». Вылетали мы рано утром, поэтому сборы начались в 4 утра. Сделала макияж, прическу, взяла сменную одежду. Уже в аэропорту сняла берет и ужаснулась: от прически ничего не осталось. Поэтому просто наспех заколола волосы крабиком. По прилету мы должны были оставить вещи в отеле и ехать на прием к Виталию Мутко.

Времени переодеться уже не осталось. А я в розовых леггинсах, которые видны за километр. В итоге я забежала в туалет в гостинице и быстро переоделась там. На приеме общались с ребятами и они сказали: «На арене холодно, согревайся!» Ну, я и выпила немного. Уже на стадионе, пока мы дальше согревались шампанским, ко мне подошел человек и сказал приколоть значок на пальто, чтобы меня пропустили в ложу.

За 40 минут до начала нас начали рассаживать по местам. Я сначала отказалась идти: мол, там холодно, и вообще еще рано. Вижу, охрана напряглась. В итоге за 25 минут до начала меня все-таки проводили до места. Все уже сидели, только рядом со мной два свободных кресла. Ну, думаю, еще время есть, подойдут. А вид шикарный, красота! Брат сказал снимать все, что увижу, я и подготовилась, взяла два телефона и фотоаппарат. Тут мне и сказали: повезло, с президентом сидишь. 

Я сначала не поверила, думала – шутят. И только с третьей попытки до меня дошло. Тут я сразу протрезвела, ха-ха. Последовательность мыслей была такая: президент, камеры, трансляция на весь мир... А я собиралась-то в 4 утра. Единственное, что спросила – нормально ли я выгляжу. 

– И тут появился президент.

– Открытие к тому моменту уже началось. Там еще был косяк с нераскрывшимся кольцом, я вся извелась: так хотелось это заснять, а вроде как неудобно. Следила за камерами и за президентом, как только все отвернулись – сфоткала!

Телефон разрывался, все меня увидели в трансляции и стали звонить. Интересно, они реально думали, что отвечу? 

– Вы о чем-то беседовали?

– Были небольшие диалоги, один очень милый. Я сидела в коротком платье и легком пальто. И президент предложил укрыться пледом, чтобы не замерзнуть. Я вначале отказалась, но он все равно настоял и отдал свой плед. Ну, я же воспитанная девушка и отдала в ответ свой со словами «а это вам».

Также президент помог мне с переводом речи Томаса Баха. В основном диалоги касались того, что происходит на арене. Он спросил, все ли у меня в порядке, но я в тот момент постеснялась попросить помощи. Да и подумала, что неуместно, все же мы на празднике. Возможно, была дура, но уже ничего не поделаешь.

Потом был еще фуршет с высокопоставленными гостями. Но я не задержалась там надолго. Некомфортно мне обычно на таких встречах, поэтому поехала домой, – рассказала Скворцова.

«Постеснялась просить у Путина помощи. Возможно, была дура». Интервью бобслеистки Скворцовой о жизни после аварии

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23 комментария

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МИХАЛЫЧ
он бы и Байдена пледом накрыл , мы стариков , женщин и детей не обижаем
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Павел Мельников
Ответ justbored
Туплю или не обладаю вашим кругозором. Для меня крабик всего лишь заколка.
"Краб" - интернет-мем середины нулевых после выражения президента "пахал, как раб на галерах"
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Павел Мельников
Почему-то Вагнер вспомнился, который не только не растерялся, но и предложил президенту почеканить мячом. Вышло эффектно.
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justbored
Ответ Павел Мельников
Метафора с двойным дном просто в контексте события.
Туплю или не обладаю вашим кругозором. Для меня крабик всего лишь заколка.
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BuTaJIbKa
прикольный монолог простого человека...
кто бы из нас не словил ступор от такого развития событий?
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-1
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Iuasamotu
Ответ murzzzzzilka
Давайте тему Байдена отработаем:) Как здорово он съездил на Украину, тогда как в родной Америке экологическая катастрофа:)
В Украине же хорошая экологическая обстановка, поэтому Байден туда и приехал
+4
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Павел Мельников
Ответ justbored
You lost me, I’m afraid.
Метафора с двойным дном просто в контексте события.
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justbored
Ответ Павел Мельников
С крабиком вышло двусмысленно. Но непреднамеренно.
You lost me, I’m afraid.
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Павел Мельников
Ответ justbored
Рубрика "из жизни замечательных людей". Но вообще трогательно - "волосы крабиком", "тут я сразу протрезвела". Простая и человечная.
С крабиком вышло двусмысленно. Но непреднамеренно.
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-1
-1
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Zethg95
Ответ Iuasamotu
Повезло женщине сидела рядом со Сталиным.. ой простите с Путиным
а что она могла сделать? Встать и уйти?
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BeastI666I
Ответ Max Bochkov
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вот с языка снял, только я такие истории про Сталина вспомнил. Боже! Какой позор начался в стране!
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justbored
Ответ BeastI666I
да она полностью искусственная. даже текст ей написали ))))
"ха-ха-ха" включая? такой тонкий штрих, который вас не обманул ни разу ))
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Lanc
Да он многим помог с переводами за 20 лет.
В основном, это были денежные переводы из бюджета.
+10
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murzzzzzilka
Ответ Александр Максаков
Спортс начал отрабатывать тему Путина, именно в это время. Какие послушные хомячки
Давайте тему Байдена отработаем:)
Как здорово он съездил на Украину, тогда как в родной Америке экологическая катастрофа:)
+7
-11
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BeastI666I
Ответ justbored
Отнюдь. Очень люблю людей безыскусных.
да она полностью искусственная. даже текст ей написали ))))
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justbored
Ответ BeastI666I
тонкий троллинг )
Отнюдь. Очень люблю людей безыскусных.
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Max Bochkov
Комментарий удален модератором
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BeastI666I
Ответ justbored
Рубрика "из жизни замечательных людей". Но вообще трогательно - "волосы крабиком", "тут я сразу протрезвела". Простая и человечная.
тонкий троллинг )
0
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BeastI666I
ну, все... на пожизненное президенство этого доброго господина.
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Go-go-love
Почему сразу дура? Любой человек в такой ситуации может растеряться.
+4
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Александр Максаков
Спортс начал отрабатывать тему Путина, именно в это время. Какие послушные хомячки
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-8
+6
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justbored
Рубрика "из жизни замечательных людей".

Но вообще трогательно - "волосы крабиком", "тут я сразу протрезвела". Простая и человечная.
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maks44
Вот, а казался когда-то нормальным человеком.
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Iuasamotu
Повезло женщине сидела рядом со Сталиным.. ой простите с Путиным
+4
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