Ирина Скворцова об открытии Сочи-2014: «Путин предложил укрыться пледом, чтобы не замерзнуть. А потом помог мне с переводом речи Баха»

Бывшая российская бобслеистка вспомнила, как сидела рядом с на церемонии открытия Олимпиады-2014 в .

– Как ты на церемонии открытия Олимпийских игр оказалась рядом с Владимиром Путиным?

– Я лежала в клинике и мне пришло смс: «Ирина Олеговна, здравствуйте. Администрация президента приглашает вас на открытие Олимпийских игр». Вылетали мы рано утром, поэтому сборы начались в 4 утра. Сделала макияж, прическу, взяла сменную одежду. Уже в аэропорту сняла берет и ужаснулась: от прически ничего не осталось. Поэтому просто наспех заколола волосы крабиком. По прилету мы должны были оставить вещи в отеле и ехать на прием к Виталию Мутко.

Времени переодеться уже не осталось. А я в розовых леггинсах, которые видны за километр. В итоге я забежала в туалет в гостинице и быстро переоделась там. На приеме общались с ребятами и они сказали: «На арене холодно, согревайся!» Ну, я и выпила немного. Уже на стадионе, пока мы дальше согревались шампанским, ко мне подошел человек и сказал приколоть значок на пальто, чтобы меня пропустили в ложу.

За 40 минут до начала нас начали рассаживать по местам. Я сначала отказалась идти: мол, там холодно, и вообще еще рано. Вижу, охрана напряглась. В итоге за 25 минут до начала меня все-таки проводили до места. Все уже сидели, только рядом со мной два свободных кресла. Ну, думаю, еще время есть, подойдут. А вид шикарный, красота! Брат сказал снимать все, что увижу, я и подготовилась, взяла два телефона и фотоаппарат. Тут мне и сказали: повезло, с президентом сидишь.

Я сначала не поверила, думала – шутят. И только с третьей попытки до меня дошло. Тут я сразу протрезвела, ха-ха. Последовательность мыслей была такая: президент, камеры, трансляция на весь мир... А я собиралась-то в 4 утра. Единственное, что спросила – нормально ли я выгляжу.

– И тут появился президент.

– Открытие к тому моменту уже началось. Там еще был косяк с нераскрывшимся кольцом, я вся извелась: так хотелось это заснять, а вроде как неудобно. Следила за камерами и за президентом, как только все отвернулись – сфоткала!

Телефон разрывался, все меня увидели в трансляции и стали звонить. Интересно, они реально думали, что отвечу?

– Вы о чем-то беседовали?

– Были небольшие диалоги, один очень милый. Я сидела в коротком платье и легком пальто. И президент предложил укрыться пледом, чтобы не замерзнуть. Я вначале отказалась, но он все равно настоял и отдал свой плед. Ну, я же воспитанная девушка и отдала в ответ свой со словами «а это вам».

Также президент помог мне с переводом речи Томаса Баха. В основном диалоги касались того, что происходит на арене. Он спросил, все ли у меня в порядке, но я в тот момент постеснялась попросить помощи. Да и подумала, что неуместно, все же мы на празднике. Возможно, была дура, но уже ничего не поделаешь.

Потом был еще фуршет с высокопоставленными гостями. Но я не задержалась там надолго. Некомфортно мне обычно на таких встречах, поэтому поехала домой, – рассказала Скворцова.

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