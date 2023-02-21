Евгений Набоков: «Василевский – идеальный вратарь. Он способен обойти всех легендарных голкиперов»

Теги Тампа-Бэй Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Евгений Набоков высоко отозвался об Андрее Василевском.

– Андрей Василевский по потенциалу может выйти на первое место в списке российских вратарей. Вы вместе играли в «Тампе», передавали ему свой опыт. Что думаете о сезоне Большого Кота?

– Тут такие же черты, как у Сережки Бобровского – работоспособность. Но у Андрюхи много и других качеств, которые ему дал Бог. Его рост, неизменная растяжка, реакция... В таких случаях говорится «full package», то есть человек оснащен со всех сторон.

Есть вратари, которые имеют многое, но не обладают ростом. Или они высокие, но без растяжки. А вот у Василевского есть все. О нем можно сказать так: это идеальный вратарь.

И я не удивлюсь, если Андрей продолжит в том же духе и начнет бить самые большие рекорды, которые сейчас принадлежат Мартину Бродеру.

Обойти всех легендарных вратарей, включая Патрика Руа, других звезд прошлого - да, Василевский на это способен, – сказал бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ

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2 комментария

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ermol@y
Вау, оказывается они вместе успели поиграть в качестве 2-3 вратаря молний. Есть что вспомнить одному, а второму ещё играть и играть
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lightrip
В хоккее редко когда смотришь на вратаря, на его работу без шайбы, а за Васей интересно смотреть. И к тому же свой, и топчик — приятные чувства.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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