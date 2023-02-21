Евгений Набоков: «Василевский – идеальный вратарь. Он способен обойти всех легендарных голкиперов»

высоко отозвался об .

– Андрей Василевский по потенциалу может выйти на первое место в списке российских вратарей. Вы вместе играли в « », передавали ему свой опыт. Что думаете о сезоне Большого Кота?

– Тут такие же черты, как у Сережки Бобровского – работоспособность. Но у Андрюхи много и других качеств, которые ему дал Бог. Его рост, неизменная растяжка, реакция... В таких случаях говорится «full package», то есть человек оснащен со всех сторон.

Есть вратари, которые имеют многое, но не обладают ростом. Или они высокие, но без растяжки. А вот у Василевского есть все. О нем можно сказать так: это идеальный вратарь.

И я не удивлюсь, если Андрей продолжит в том же духе и начнет бить самые большие рекорды, которые сейчас принадлежат Мартину Бродеру.

Обойти всех легендарных вратарей, включая Патрика Руа, других звезд прошлого - да, Василевский на это способен, – сказал бывший вратарь сборной России и клубов .