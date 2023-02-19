Василевский пропустил 4 шайбы от «Вегаса» – все в первом периоде. У него 15 поражений в сезоне при 26 победах

пропустил 4 шайбы от « » – все в первом периоде.

« » проиграла «Голден Найтс» (4:5) в матче регулярного чемпионата . Пятую шайбу «Вегас» забросил в пустые ворота при счете 4:3 в своб пользу.

Тем не менее, поражение было засчитано Василевскому, отразившему 21 бросок из 25 (в первом периоде – 6 из 10).

В 41 матче сезона у Андрея 26 побед и 15 поражений при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,56.