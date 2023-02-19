Василевский пропустил 4 шайбы от «Вегаса» – все в первом периоде. У него 15 поражений в сезоне при 26 победах

Теги Тампа-Бэй НХЛ Вегас Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы от «Вегаса» – все в первом периоде.

«Тампа» проиграла «Голден Найтс» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Пятую шайбу «Вегас» забросил в пустые ворота при счете 4:3 в своб пользу. 

Тем не менее, поражение было засчитано Василевскому, отразившему 21 бросок из 25 (в первом периоде – 6 из 10).

В 41 матче сезона у Андрея 26 побед и 15 поражений при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,56. 

1 комментарий

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oberkorn
А вы видели, сколько он там вытащил?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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