Бобровский одержал 353-ю победу в НХЛ и повторил рекорд Набокова среди российских вратарей

Теги рейтинги Флорида Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский одержал 353-ю победу в НХЛ и повторил рекорд Евгения Набокова.

Вратарь «Флориды» отразил 29 из 32 бросков «Анахайма» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Бобровский (353 победы в 629 играх) повторил рекорд Евгения Набокова (353 в 697) по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.

В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 271 в 579) и Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 255 в 406). 

В текущем сезоне у Сергея 17 побед при 17 поражениях (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,12). 

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5 комментариев

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AlbertDav
Красава!
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Bulat89
Поздравлямба!)
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BuTaJIbKa
Круто!
А то одна критика последние годы
0
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Вадим Сидоров
Набоков потеряет российский рекорд, но оставит за собой казахский)
+15
-1
+14
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Джон Иваныч
🦫😎
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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