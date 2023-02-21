Бобровский одержал 353-ю победу в НХЛ и повторил рекорд Набокова среди российских вратарей

одержал 353-ю победу в и повторил рекорд .

Вратарь «Флориды» отразил 29 из 32 бросков «Анахайма» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Бобровский (353 победы в 629 играх) повторил рекорд Евгения Набокова (353 в 697) по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.

В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 271 в 579) и Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 255 в 406).

В текущем сезоне у Сергея 17 побед при 17 поражениях (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,12).