Сергей Федотов о Тарасенко: «Сент-Луис» почти официально объявил о смене вектора. «Рейнджерс» нацелены на следующий шаг – финал Кубка Стэнли»

высказался о переходе в «Рейнджерс».

«Понятно, что пока обмен выглядит в пользу «Рейнджерс». Потому что есть конкретный игрок, элитный снайпер. У них уже была ситуация, когда им нужен был элитный правый крайний. И это выглядит все очень здорово.

Но есть тут несопоставимые амбиции и планы. На начало февраля в преддверии трейд дедлайна, до которого месяц, ситуация выглядит так, что « » будет очень-очень тяжело бороться за плей-офф. Даже, наверное, нереально.

«Рейнджерс» же, наоборот, после успеха прошлого года в плей-офф нацелены на следующий шаг, а это значит как минимум финал Кубка Стэнли. Поэтому, конечно, в данном случае этот трейд выглядит лучше в пользу «Рейнджерс».

Мы знаем, что Тарасенко был недоволен клубом – три операции на плече. И даже в прошлом году я делал с ним достаточно большое интервью для канала – чувствовалась небольшая обида на клуб, хоть он напрямую этого не говорил. То есть для него обмен – это великолепно.

Значит ли это, что теперь Даг Армстронг не будет менять Райана О’Райлли, который, безусловно, является авторитетом? И не будем забывать, что агент Тарасенко Алексей Дементьев говорил о непонимании в ситуации, когда капитаном назначили не Тарасенко, а канадца.

Что будет с Иваном Барбашевым? Продолжит ли Армстронг до дедлайна еще какие-то обмены? Непонятно. Но то, что «Сент-Луис» этим обменом почти официально объявил о смене вектора, – факт.

Не будем забывать, что они получили от « » выбор в первом раунде драфта 2023 года, который считается североамериканскими аналитиками очень серьезным.

Поэтому только будущее покажет по этому обмену – кто больше выиграл, кто проиграл. Но уже за месяц до дедлайна вот такой мощный обмен – это очень интересно», – сказал бывший скаут сборной России.

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