Канадский защитник «Адмирала» Уильямс: «Русские люди – честные. Сразу скажут, если что-то не нравится, не будет искусственных улыбок»

Колби Уильямс считает россиян честными людьми.

– Уже отметили разницу между российским и североамериканским менталитетом?

– Я только начал учить русский язык, поэтому, может, пока плохо понял российский менталитет. Надеюсь, я смогу узнать людей получше. Североамериканское общество исторически моложе, а в России все пропитано богатой культурой и традициями.

Также я бы отметил то, что все города здесь отличаются друг от друга, как и люди, живущие в них. Русские люди – честные, в том числе в хоккейном сообществе. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок.

Все это заставляет работать и двигаться вперед. В Северной Америке в хоккее стараются быть политкорректными, особенно при общении с журналистами.

– А как насчет того мнения, что русские более закрыты и мало улыбаются?

– Люди в Канаде более открыты к дружескому разговору, немного больше улыбаются. Русские более сфокусированы на работе и своих делах. Я уважаю людей в России за их трудолюбие. И за пределами хоккея все ко мне относятся очень хорошо и стараются во всем помогать, – сказал защитник « ».