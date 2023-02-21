Канадский защитник «Адмирала» Уильямс: «Русские люди – честные. Сразу скажут, если что-то не нравится, не будет искусственных улыбок»

Теги КХЛ Адмирал Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс считает россиян честными людьми.

– Уже отметили разницу между российским и североамериканским менталитетом?

– Я только начал учить русский язык, поэтому, может, пока плохо понял российский менталитет. Надеюсь, я смогу узнать людей получше. Североамериканское общество исторически моложе, а в России все пропитано богатой культурой и традициями.

Также я бы отметил то, что все города здесь отличаются друг от друга, как и люди, живущие в них. Русские люди – честные, в том числе в хоккейном сообществе. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок.

Все это заставляет работать и двигаться вперед. В Северной Америке в хоккее стараются быть политкорректными, особенно при общении с журналистами.

– А как насчет того мнения, что русские более закрыты и мало улыбаются?

– Люди в Канаде более открыты к дружескому разговору, немного больше улыбаются. Русские более сфокусированы на работе и своих делах. Я уважаю людей в России за их трудолюбие. И за пределами хоккея все ко мне относятся очень хорошо и стараются во всем помогать, – сказал защитник «Адмирала».

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5 комментариев

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Андрей Кокотунов
Ответ Iuasamotu
С русскими легко подружиться, ибо их нужно хвалить, а их врагов- ругать. Вот и весь секрет таинственной русской души, который в передний карман рубашки умещается)
по тебе заметно , что не русский
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kupezz
Ответ Iuasamotu
С русскими легко подружиться, ибо их нужно хвалить, а их врагов- ругать. Вот и весь секрет таинственной русской души, который в передний карман рубашки умещается)
А где-то разве по другому?))) Лесть - это безотказное оружие)
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Iuasamotu
С русскими легко подружиться, ибо их нужно хвалить, а их врагов- ругать. Вот и весь секрет таинственной русской души, который в передний карман рубашки умещается)
0
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-1
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T-10
Ответ maks44
Если нам что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок - сразу бомбить начнем.
Так он же из Воронежа, зачем бомбить-то
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-1
-1
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maks44
Если нам что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок - сразу бомбить начнем.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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