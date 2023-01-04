38-летний Эрик Стаал сделал дубль в матче с «Аризоной». У него 3+1 в 2 играх в 2023 году

Теги Флорида Аризона Эрик Стаал НХЛ Хоккей

38-летний Эрик Стаал сделал дубль в матче с «Аризоной».

Форвард «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (5:3). 

В двух играх в календарном 2023 году на счету ветерана стало 4 (3+1) очка. Всего в сезоне – 12 (6+6) баллов в 32 играх. 

Стаал (38 лет 66 дней) стал самым возрастным автором дубля за «Флориду» с марта 2016 года, когда Яромир Ягр отличился в возраcте 44 лет 24 дней. 

2 комментария

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Molzahn
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Зря Герин обменял его - такой возрастной игрок не портил картину плюс ему нравилось жить в штате.
Только грядущий драфт расширения Сиэтла вижу причиной.
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АРХАТ
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Эрик вернулся чтобы удержать лидерство - не дать обойти себя Бержерону в битве за самого результативного игрока драфта 2003)
Пока 1046 против 1012
Бержи возможно стоит ещё сезончик погонять за мишек)
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