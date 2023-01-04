38-летний Эрик Стаал сделал дубль в матче с «Аризоной». У него 3+1 в 2 играх в 2023 году
38-летний Эрик Стаал сделал дубль в матче с «Аризоной».
Форвард «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (5:3).
В двух играх в календарном 2023 году на счету ветерана стало 4 (3+1) очка. Всего в сезоне – 12 (6+6) баллов в 32 играх.
Стаал (38 лет 66 дней) стал самым возрастным автором дубля за «Флориду» с марта 2016 года, когда Яромир Ягр отличился в возраcте 44 лет 24 дней.
Только грядущий драфт расширения Сиэтла вижу причиной.
Пока 1046 против 1012
Бержи возможно стоит ещё сезончик погонять за мишек)