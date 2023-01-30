Джордан и Эрик Стаалы вышли на 4-е место в истории НХЛ по голам в меньшинстве среди братских дуэтов. Опередили Федоровых

Стаалы вышли на 4-е место в истории по голам в меньшинстве среди братских дуэтов.

Сегодня капитан «Каролины» в матче с «Бостоном» (4:1) забросил 18-ю шайбу в меньшинстве в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

У его брата («Флорида») таких голов 19. Они вышли на 4-е место в истории лиги среди братских дуэтов по их числу (37), опередив и Федора Федоровых (36, 36+0).

Примечательно, что среди всех дуэтов в топ-5 только у Стаалов есть голы на счету обоих братьев.

Выше идут и Брент Гретцки (73, 73+0), Марк и Пол Мессье (63, 63+0), Марио и Ален Лемье (49, 49+0).