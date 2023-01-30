Джордан и Эрик Стаалы вышли на 4-е место в истории НХЛ по голам в меньшинстве среди братских дуэтов. Опередили Федоровых

Теги Каролина Флорида Федор Федоров Марио Лемье Джордан Стаал Эрик Стаал Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Хоккей

Стаалы вышли на 4-е место в истории НХЛ по голам в меньшинстве среди братских дуэтов.

Сегодня капитан «Каролины» Джордан Стаал в матче с «Бостоном» (4:1) забросил 18-ю шайбу в меньшинстве в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. 

У его брата Эрика («Флорида») таких голов 19. Они вышли на 4-е место в истории лиги среди братских дуэтов по их числу (37), опередив Сергея и Федора Федоровых (36, 36+0). 

Примечательно, что среди всех дуэтов в топ-5 только у Стаалов есть голы на счету обоих братьев. 

Выше идут Уэйн и Брент Гретцки (73, 73+0), Марк и Пол Мессье (63, 63+0), Марио и Ален Лемье (49, 49+0). 

3 комментария

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Амфитрион
Стаалы единственные, кого действительно можно считать дуэтом.
+5
0
+5
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Wff
Ответ 1960лоцман
Федора Федорова даже не помню,как впрочем и других братьев легенд.
Это кто придумал считать дуэтом, когда брат не забил ни разу?????????
+7
0
+7
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1960лоцман
Федора Федорова даже не помню,как впрочем и других братьев легенд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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