Тарасенко сделал голевую передачу в матче против «Виннипега». У него 4 очка и «+4» в 6 играх за «Рейнджерс»

сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом».

Форвард « » ассистировал Винсенту Трочеку при единственной шайбы команды в матче регулярного чемпионата с «Джетс» (1:4).

В 6 играх за клуб из Нью-Йорка после обмена из «Сент-Луиса» у него 4 (2+2) очка при полезности «+4». С общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.

Сегодня Владимир (19:18, 5:47 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю.