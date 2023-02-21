Тарасенко сделал голевую передачу в матче против «Виннипега». У него 4 очка и «+4» в 6 играх за «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом».

Форвард «Рейнджерс» ассистировал Винсенту Трочеку при единственной шайбы команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (1:4). 

В 6 играх за клуб из Нью-Йорка после обмена из «Сент-Луиса» у него 4 (2+2) очка при полезности «+4». С общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

Сегодня Владимир (19:18, 5:47 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю. 

1 комментарий

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Tungus85
Всё равно как-то не очень
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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