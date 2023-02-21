Вратарь «Виннипега» Хеллибак отразил 50 бросков «Рейнджерс» из 51 и одержал 26-ю победу в сезоне

Теги Рейнджерс НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак отразил 50 бросков «Рейнджерс» из 51.

Вратарь «Джетс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:1).

29-летнему американцу не хватило одного сэйва, чтобы повторить личный рекорд по числу отраженных бросков за один матч регулярки (51 из 53 в матче против «Сан-Хосе» в ноябре 2019 года). 

В активе Хеллибака 26 побед в 43 матчах сезона (92,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).

По числу выигранных матчей он делит 2-е место в лиге с Андреем Василевским из «Тампы», уступая лишь Линусу Улльмарку из «Бостона» (28). 

2 комментария

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ogent
50 отражённых бросков из 51, это очень крутой результат.
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Iker El Santo
очень стабильный голкипер. Если бы не шикарная статистика Улльмарка,то вместе с Сорокиным были бы главными претендентами на Везину
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