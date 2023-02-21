Вратарь «Виннипега» Хеллибак отразил 50 бросков «Рейнджерс» из 51 и одержал 26-ю победу в сезоне

Вратарь « » отразил 50 бросков « » из 51.

Вратарь «Джетс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (4:1).

29-летнему американцу не хватило одного сэйва, чтобы повторить личный рекорд по числу отраженных бросков за один матч регулярки (51 из 53 в матче против «Сан-Хосе» в ноябре 2019 года).

В активе Хеллибака 26 побед в 43 матчах сезона (92,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).

По числу выигранных матчей он делит 2-е место в лиге с Андреем Василевским из «Тампы», уступая лишь Линусу Улльмарку из «Бостона» (28).