Сорокин отразил 44 из 46 бросков «Питтсбурга» и стал 2-й звездой матча. Победа – 19-я в сезоне

Теги Питтсбург Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 44 броска «Питтсбурга» из 46 и одержал 19-ю победу в сезоне.

«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда был признан 2-й звездой. 

Сорокин 7-й раз в текущем сезоне отразил 40+ бросков за матч. В этих играх у него 5 побед и 2 поражения за пределами основного времени.

Всего на его счету 19 побед при 22 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).

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2 комментария

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Давайте разберёмся
Грейт сейв бай Сорокин!
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BuTaJIbKa
могли и первую дать - полевые не блистали, судя по стате
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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