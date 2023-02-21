Сорокин отразил 44 из 46 бросков «Питтсбурга» и стал 2-й звездой матча. Победа – 19-я в сезоне

отразил 44 броска « » из 46 и одержал 19-ю победу в сезоне.

« » обыграли «Пингвинс» (4:2) в матче регулярного чемпионата . Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда был признан 2-й звездой.

Сорокин 7-й раз в текущем сезоне отразил 40+ бросков за матч. В этих играх у него 5 побед и 2 поражения за пределами основного времени.

Всего на его счету 19 побед при 22 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).