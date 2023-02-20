Воробьев после 2:4 со «Спартаком»: «Три гола сами себе привезли, грубые ошибки. Игра Керри пока не устраивает»
Илья Воробьев критически оценил игру команды в матче со «Спартаком» (2:4).
«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надежнее играть в обороне.
Почему Паскуале после первого периода был заменен? Ему стало плохо.
Почему не играют Карпов и Керри? У Максима травма, игра Керри нас пока не устраивает», – сказал главный тренер «Металлурга».
Поедут отдыхать они уже настроились.
Ошибки, потеря шайбы,нет реализации моментов.
Всё печально увы.