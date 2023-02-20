Воробьев после 2:4 со «Спартаком»: «Три гола сами себе привезли, грубые ошибки. Игра Керри пока не устраивает»

Теги Металлург Мг Спартак Илья Воробьев травмы КХЛ Максим Карпов Эдди Паскуале Джош Керри Хоккей

Илья Воробьев критически оценил игру команды в матче со «Спартаком» (2:4).

«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надежнее играть в обороне.

Почему Паскуале после первого периода был заменен? Ему стало плохо.

Почему не играют Карпов и Керри? У Максима травма, игра Керри нас пока не устраивает», – сказал главный тренер «Металлурга».

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8 комментариев

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Vadoniy
Сколько помню Воробьёва на посту тренера, у него всегда одно и то же при неудачах: сами себе привезли, игрок N не нравится)
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Rodgeras
Походу будет эль-классико. Магнитка выходит на Авангард. Воробей специально выбирает Авангард.
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J-12
вечно у Воробья кто то виноват
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Олег
Ответ Gari Voter come back...
Металлург сдал очень сильно,в плей офф ноль шансов,ощущение что игроков просто перегрузили,нет скорости,все на тяжелых ногах
В плей офф в первом раунде.
Поедут отдыхать они уже настроились.
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Gari Voter come back...
Металлург сдал очень сильно,в плей офф ноль шансов,ощущение что игроков просто перегрузили,нет скорости,все на тяжелых ногах
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Огюст
Воробьёв, голы в свои ворота команда любая получает из-за своих ошибок игроков ,а так же и тренерских , так что чего оправдываться - бери вину поражения на себя ,как взял сегодня после крупного поражение своей команды Торпедо Ларионов !!
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barbarian1991
Ну если Керри не играет, хрен что выиграешь, Рамзес не даст соврать
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Олег
Похоже металлургу на 6 месте самое оно?
Ошибки, потеря шайбы,нет реализации моментов.
Всё печально увы.
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