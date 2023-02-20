Воробьев после 2:4 со «Спартаком»: «Три гола сами себе привезли, грубые ошибки. Игра Керри пока не устраивает»

критически оценил игру команды в матче со « » (2:4).

«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надежнее играть в обороне.

Почему Паскуале после первого периода был заменен? Ему стало плохо.

Почему не играют и ? У Максима травма, игра Керри нас пока не устраивает», – сказал главный тренер « ».