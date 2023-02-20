«Авангард» моментами безобразно играл 5 на 5. Сами усложнили себе жизнь». Белов о 4:3 с «Барысом»

Защитник « » высказался о матче с « » (4:3).

– Сами усложнили себе жизнь сегодня. Слава богу, большинство нормально сработало, а пять на пять моментами играли безобразно.

– Был ли небольшой недонастрой на «Барыс»?

– Каждая команда решает свои задачи, нам нужно готовиться к плей-офф и не смотреть, какая мотивация у соперника. Нам нужно было играть правильно, а мы сегодня это делали не всегда, – сказал Белов.