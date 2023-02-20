«Авангард» моментами безобразно играл 5 на 5. Сами усложнили себе жизнь». Белов о 4:3 с «Барысом»
Защитник «Авангарда» Антон Белов высказался о матче с «Барысом» (4:3).
– Сами усложнили себе жизнь сегодня. Слава богу, большинство нормально сработало, а пять на пять моментами играли безобразно.
– Был ли небольшой недонастрой на «Барыс»?
– Каждая команда решает свои задачи, нам нужно готовиться к плей-офф и не смотреть, какая мотивация у соперника. Нам нужно было играть правильно, а мы сегодня это делали не всегда, – сказал Белов.
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