«Авангард» моментами безобразно играл 5 на 5. Сами усложнили себе жизнь». Белов о 4:3 с «Барысом»

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Защитник «Авангарда» Антон Белов высказался о матче с «Барысом» (4:3).

– Сами усложнили себе жизнь сегодня. Слава богу, большинство нормально сработало, а пять на пять моментами играли безобразно.

– Был ли небольшой недонастрой на «Барыс»?

– Каждая команда решает свои задачи, нам нужно готовиться к плей-офф и не смотреть, какая мотивация у соперника. Нам нужно было играть правильно, а мы сегодня это делали не всегда, – сказал Белов.

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