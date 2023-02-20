Кравец о 4:3 с «Барысом»: «Авангард» подумал, что гол в меньшинстве придаст сил, но ошибки в обороне привели к 2:2»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (4:3).

«Хочу начать с «Барыса». Техничная и быстрая команда. У нас с ними была уже шестая игра. Понимали, как они будут играть.

Довольно неплохо начали первый период, забили в большинстве. Да и во втором периоде тоже было неплохое начало.

После гола в меньшинстве подумали, что это придаст нам силы и уверенности. Но, к сожалению, несколько ошибок в обороне привели к тому, что счет стал 2:2. Хорошо, что забили и вышли вперед. В третьем периоде забили хороший гол. Выстояли в конце.

Есть моменты, которые нужно исправлять. Считаю, эти все моменты произошли по игре. Каждый из игроков хотел сделать лучше. На самом деле нужно было сделать попроще. Хорошо, что выиграли», – заявил Кравец.