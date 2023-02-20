Скабелка о 3:4 с «Авангардом»: «Барыс» хорошо играл 5 на 5, но дважды пропустил в меньшинстве и не воспользовался большинством»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении от «Авангарда» (3:4).
– Хороший матч, быстрый со стороны обеих команд. При игре 5 на 5 был достаточно хороший и интересный хоккей в нашем исполнении. Где-то мы недоработали в численном неравенстве. Пропустили две шайбы в меньшинстве. Вместо того, чтобы воспользоваться большинством, которое нам единожды предоставили, мы пропустили.
Ребята сражались до конца. Были неплохие моменты. Не получилось сегодня вытащить матч.
– В чем сейчас находите мотивацию, учитывая, что не вышли в плей-офф?
– Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы же профессиональные спортсмены. У каждого есть самолюбие. Никто не хочет выходить и заранее проигрывать. Мотивация одна – выиграть. Уже понятно, что в плей-офф не попали. Каждая игра – это как отдельная жизнь. Ты ее должен постараться выиграть.
– Можете кратко обрисовать причины, из-за которых у «Барыса» не удался сезон?
– Кратко – нет. Это правда.
– Уже ничего не давит. Чувствуете ли раскованность?
– Возможно, да, особенно в атаке. В обороне мы не настолько были раскованны. Все равно какие-то невынужденные ошибки мы совершали.
– В обороне к 2-3 защитникам есть особые претензии?
– Нет, хоккей – это коллективный вид спорта. У нас пять играют в атаке, пять – в обороне, – сказал Скабелка.
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