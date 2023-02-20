У «Локомотива» худшая средняя посещаемость с 2001 года без учета сезонов с ковидными ограничениями – 5473 зрителя («Metaratings»)

Средняя посещаемость домашних матчей « » в сезоне-2022/23 составила 5473 зрителя.

Как сообщает Metaratings.ru, это худший показатель после переезда клуба на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с ковидными ограничениями.

Вместимость арены – 9070 зрителей. Средняя заполняемость в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ составила 60,34%.

По официальным протоколам КХЛ ни одна игра в Ярославле в текущем регулярном чемпионате не прошла при полных трибунах. Наибольшая аудитория собралась 18 февраля на игре с ЦСКА – 7447 зрителей.

После переезда на «Арену-2000» антирекорд средней посещаемости «Локомотива» в регулярном чемпионате был установлен в сезоне-2020/21 – 1938 зрителей. Однако игры проходили при ограничениях по вместимости из-за пандемии коронавируса.