У «Локомотива» худшая средняя посещаемость с 2001 года без учета сезонов с ковидными ограничениями – 5473 зрителя («Metaratings»)
Средняя посещаемость домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2022/23 составила 5473 зрителя.
Как сообщает Metaratings.ru, это худший показатель после переезда клуба на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с ковидными ограничениями.
Вместимость арены – 9070 зрителей. Средняя заполняемость в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ составила 60,34%.
По официальным протоколам КХЛ ни одна игра в Ярославле в текущем регулярном чемпионате не прошла при полных трибунах. Наибольшая аудитория собралась 18 февраля на игре с ЦСКА – 7447 зрителей.
После переезда на «Арену-2000» антирекорд средней посещаемости «Локомотива» в регулярном чемпионате был установлен в сезоне-2020/21 – 1938 зрителей. Однако игры проходили при ограничениях по вместимости из-за пандемии коронавируса.
И на крайней игре с ЦСКА билеты кончились в продаже задолго до дня матча, мест свободных не было, а пишут что было всего 7тыс.
Да же перекупщики толкались у входа в арену, чего я не помню уже давно.
Так что, кто-то, где-то, кого-то обманывает)))))