У «Локомотива» худшая средняя посещаемость с 2001 года без учета сезонов с ковидными ограничениями – 5473 зрителя («Metaratings»)

Теги Локомотив болельщики КХЛ Арена-2000-Локомотив коронавирус Хоккей

Средняя посещаемость домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2022/23 составила 5473 зрителя.

Как сообщает Metaratings.ru, это худший показатель после переезда клуба на «Арену-2000» в 2001 году, если не считать сезоны с ковидными ограничениями.

Вместимость арены – 9070 зрителей. Средняя заполняемость в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ составила 60,34%.

По официальным протоколам КХЛ ни одна игра в Ярославле в текущем регулярном чемпионате не прошла при полных трибунах. Наибольшая аудитория собралась 18 февраля на игре с ЦСКА – 7447 зрителей. 

После переезда на «Арену-2000» антирекорд средней посещаемости «Локомотива» в регулярном чемпионате был установлен в сезоне-2020/21 – 1938 зрителей. Однако игры проходили при ограничениях по вместимости из-за пандемии коронавируса.

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12 комментариев

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Дядя Федор Макларен
Официальная статистика левая по ходу всего сезона. Визуально на трибунах всегда больше народу, чем оказывается в протоколе. Крайний матч с ЦСКА просто подтверждение этого. Не досчитать 1500 при полной забитой арене-это надо умудриться
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Mi4eL
Зрителей в Ярославле можно понять. Это не зрелище а ужас . еще и за деньги
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ЧакЧак
дома комфортнее спать так то
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sergebod
В телеграмм канале Локомотива давно эту тему обсуждают, что по факту на стадионе не где яблоку упасть, а в официальной статистике значится что и половины не было.
И на крайней игре с ЦСКА билеты кончились в продаже задолго до дня матча, мест свободных не было, а пишут что было всего 7тыс.
Да же перекупщики толкались у входа в арену, чего я не помню уже давно.
Так что, кто-то, где-то, кого-то обманывает)))))
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Михаил Никитов
В цирк дешевле и интереснее будет
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J-12
ну так сейчас лучше выбрать матч Северсталь - Торпедо, чем например Локо - ЦСКА или Ак Барс - Динамо, гранты очень скучный хоккей показывают, без атаки и какой то тренерской мысли
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_Абырвалг_
Кому охота смотреть на этот УГ хоккей ? Очередной провальный сезон. Даже,если пройдут Динамо (м),далее С КА и очередной бесславный вылет. Была неплохая команда в сезоне 2020-2021, с Ткачевым,Пулккиненом, с одним из лучших защитников Охтамаа, которая на равных в плей-офф играли с цска. Так и тот состав на будущий год разогнали.О пять набрали не опытную молодежь. И так из года в год. Нет сыгранности состава,когда каждый год -новая команда, о каких результатах может идти речь? Это просто чей - то бизнес!
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Rio de Janeiro
Я был на выходном матче с Минском осенью.Трибуны были забиты, практически аншлаг но официально вписали 6 с чем-то К хотя явно не могло быть 3000 свободных мест.И так по ходу всего сезона.Так что не знаю откуда левые цифры посещаемости берут но они точно ошибочные
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Макс Смирнов
Ответ цэсемьэр
откуда взяться посещаемости если над ней никто не работает?
Сейчас придёт Яковлев и объяснит , что это не мы виноваты , а календарь 68 матчей и денег у Васи так часто ходить тоже нет и вообще Обама с Байденом виноваты
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Эльдар Константинов
А вы и дальше показывайте антихоккей.
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цэсемьэр
откуда взяться посещаемости если над ней никто не работает?
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Александр Романов
Так там игра такая что половина стадиона спит
+12
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+8
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