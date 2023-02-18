Федоров о том, готов ли ЦСКА к плей-офф: «Всегда есть над чем работать. Мне импонирует, что команда имеет характер, опыт»

Теги ЦСКА Локомотив травмы Сергей Федоров КХЛ Сергей Плотников Прохор Полтапов Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (2:1 ОТ).

«Сложная и неординарная игра. Моментами и мы хорошо смотрелись, моментами – «Локомотив» доминировал. Тем не менее удалось забить первыми. Второй период отыграли неплохо, но гол в раздевалку от «Локомотива» все же пропустили.

Третий период – неплохо начали, но, как вы видели, в пустые ворота нам пока тяжело забивать. Это не получилось. В результате получили травму, но забили «4 на 3».

Достойная игра с нашей стороны, особенно концовка. Благодарен команде за характер. Непросто пережить, когда твой партнер, получивший травму, уходит со льда. Спасибо нашим болельщикам, была очень хорошая атмосфера. Спасибо, что приехали в Ярославль.

Отсутствие Плотникова? У нас очень много игр. Сергей не пропускал матчи в этом сезоне, ему дали отдохнуть. Он получил кислородную подушку. Плотников готовится в штатном режиме, в следующем матче он сыграет.

Полтапов? Он вышел с корабля на бал. Прохор – молодой хоккеист. Он неплохо начал, но ему не хватает стабильности. При этом у него есть уверенность. В других матчах – не против таких команд как «Локомотив» – Прохор смотрится здорово, держит шайбу, особенно в атаке. В плане командных действий без шайбы он также играет надежно. Не скажу, что он провел плохую игру, но решили сделать определенные замены и дать другим ребятам проявить себя.

Готовы ли к плей-офф? Всегда есть над чем работать. Это наша задача – перенести хорошие вещи, которые мы делаем, на плей-офф. К этому мы стремимся и готовимся. Мне импонирует, что команда имеет характер, опыт, у нас есть исполнители и молодые игроки, которые в нужный момент выстреливают. Это здорово смотрится, это здорово ощущать как главному тренеру. Надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру во второй части чемпионата», – сказал главный тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Карел Гот
Двоякие впечатления. С одной стороны выиграли, что хорошо. С другой - большого желания победить не было видно. Особенно в большинстве, когда чуть ли не пешком ходили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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