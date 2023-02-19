Мингачев о матче с «Локомотивом»: «Врачи помогли уйти со льда, а потом уже не стал доигрывать, чтобы исключить риск. Чувствую себя нормально»

Теги ЦСКА Локомотив Торпедо травмы КХЛ Тахир Мингачев Здоровье Хоккей

Тахир Мингачев подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

– В Ярославе получился очень эмоциональный матч, важная победа. Можно ли сказать, что команда на подъеме? 

– Дело не в эмоциональном подъеме. Просто проанализировали свои ошибки по прошлой игре. Изменили свою игру в мелких моментах. Поэтому получилось победить.  

– Вчера против тебя был жесткий силовой прием. Как чувствуешь себя сейчас?

– Чувствую себя уже нормально. Врачи помогли уйти со льда, а потом уже не стал доигрывать, чтобы исключить риск для здоровья. 

– В Ярославль приехало около тысячи болельщиков ЦСКА. Наверное, это тоже сыграло свою роль?

– Конечно, вчера болели просто прекрасно. Было громко, шумно. Когда так много своих болельщиков – играется увереннее. Думаю, это только в помощь. 

– После победы в Ярославле ЦСКА гарантировал себе место в топ-4 Запада. Теперь точно начнем плей-офф дома. Это важная стратегическая задача? 

– Важно, конечно, больше матчей дома сыграть. 

– Впереди «Торпедо», очень неудобный соперник. Из трех игр в сезоне – в двух подряд уступили. Как нужно действовать завтра, чтобы изменить эту ситуацию? 

– Посмотрим видео, вспомним их. Давно играли друг против друга. Разберем ошибки, постараемся исправить все и победить, – сказал нападающий ЦСКА.

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2 комментария

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wolkov
яковлев, конечно, феерический даун, что продал столько билетов болелам коней. Мало того, что всю 5 трибуну выкупить дал, еще и по стаду целыми группами сидели. патологически жадная сука
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Vagner01
Здоровья Тахир! Главное что все обошлось!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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