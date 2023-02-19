Мингачев о матче с «Локомотивом»: «Врачи помогли уйти со льда, а потом уже не стал доигрывать, чтобы исключить риск. Чувствую себя нормально»

подвел итоги матча с « » (2:1 ОТ).

– В Ярославе получился очень эмоциональный матч, важная победа. Можно ли сказать, что команда на подъеме?

– Дело не в эмоциональном подъеме. Просто проанализировали свои ошибки по прошлой игре. Изменили свою игру в мелких моментах. Поэтому получилось победить.

– Вчера против тебя был жесткий силовой прием. Как чувствуешь себя сейчас?

– Чувствую себя уже нормально. Врачи помогли уйти со льда, а потом уже не стал доигрывать, чтобы исключить риск для здоровья.

– В Ярославль приехало около тысячи болельщиков ЦСКА. Наверное, это тоже сыграло свою роль?

– Конечно, вчера болели просто прекрасно. Было громко, шумно. Когда так много своих болельщиков – играется увереннее. Думаю, это только в помощь.

– После победы в Ярославле ЦСКА гарантировал себе место в топ-4 Запада. Теперь точно начнем плей-офф дома. Это важная стратегическая задача?

– Важно, конечно, больше матчей дома сыграть.

– Впереди « », очень неудобный соперник. Из трех игр в сезоне – в двух подряд уступили. Как нужно действовать завтра, чтобы изменить эту ситуацию?

– Посмотрим видео, вспомним их. Давно играли друг против друга. Разберем ошибки, постараемся исправить все и победить, – сказал нападающий ЦСКА.