Никитин о матче с ЦСКА: «Двоякое впечатление. Много хорошего сделали, но для полного удовлетворения нужна была победа»

подвел итоги матча с (1:2 ОТ).

«Хотел бы отметить атмосферу на стадионе. Давно такого не было. Увы, не смогли победить. Поэтому двоякое впечатление от матча. Много хорошего сделали, но нужна была победа для полного удовлетворения. ЦСКА – с победой. Готовимся дальше, у нас осталось два матча в регулярном чемпионате.

Удаления? Мы разбираем эти моменты, все объясняем. Парни сами понимают, что сложно играть с таким количеством удалений, особенно против хорошего соперника. Здесь один выход – не провоцировать. Еще меньшинство должно быть на уровне. Мы на это обращаем внимание.

? Он покатался в легком режиме. Надеемся, что он восстановится в скором времени, не было смысла рисковать.

Эмоции в третьем периоде? Ребята не всегда их показывают. Иногда эмоции мешают. Иногда – как сегодня – наоборот, это дало определенный энергетический толчок. Мы не даем задания: эмоционировать или не эмоционировать. Ребята отдаются полностью. Иногда это выливается в такие моменты.

– здоровья, мы уважаем соперника. Дай Бог, чтобы здоровье было у всех, но хоккей – жесткая игра», – сказал главный тренер « ».